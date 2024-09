Luis Argüello pide "no poner en riesgo" la igualdad entre españoles tras la financiación singular a Cataluña

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pedido que "no se ponga en riesgo" la "igualdad" entre los españoles, aunque ha precisado que los obispos no tienen una posición tomada sobre la financiación singular para Cataluña.

"La Conferencia Episcopal, como tal, no tiene una posición tomada sobre este asunto", ha puntualizado. Si bien, ha añadido que la Iglesia sí "da criterios" sobre "cómo vive una nación".

"En lo que se refiere a una sociedad que toma conciencia de que es comunidad política, por tanto una nación, una nación soberana, en el caso de España con nacionalidades y regiones, según dice la Constitución, sí que la Iglesia tiene una palabra de decir busquemos cómo organizar el país de tal manera que no se pongan en riesgo la nación política y la libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, los miembros de esa nación política", ha explicado Argüello.

EL NUEVO GRUPO PARA COORDINAR A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS, EN SEPTIEMBRE

Además, Argüello ha avanzado que el órgano que coordinará la respuesta integral a las víctimas de abusos, en el marco del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA), aprobado el pasado mes de julio, echará a andar este mes de septiembre.

"Queremos unificar criterios y poder ofrecer un servicio centralizado desde la Conferencia Episcopal y la Confederación de Religiosos y Religiosas que pueda ayudar a congregaciones pequeñas, a diócesis pequeñas o a situaciones donde se pueda producir un bloqueo en la relación entre las víctimas y estas instituciones para poder ofrecer desde aquí este servicio. Acabamos en estas horas de haber visto un reglamento de actuación y será en este mes de septiembre cuando este grupo de trabajo se ponga en marcha", ha asegurado Argüello en una entrevista concedida a Europa Press.

La novedad de este momento, según ha precisado, es ofrecer un "servicio de coordinación y la posibilidad de que víctimas que no se han podido sentir escuchadas o acogidas en las instituciones que tienen la responsabilidad segunda, puesto que la responsabilidad primera es de los victimarios", reciban esa acogida y escucha, y asegurar "que ninguna víctima pueda decir 'no he sido escuchada'".

ARGÚELLO PIDE "CARIDAD" ANTE LA CRISIS MIGRATORIA

Por otro lado, el presidente de la CEE ha pedido "caridad" ante la crisis migratoria y se ha mostrado contrario a las "deportaciones masivas".

"Deportación masiva, no. Pero ciertamente, una vez que las personas se han acogido, no es lo mismo la situación de menores de edad que de adultos, si se conoce de qué país vienen, que si no se conocen, pero eso es lo que debe de estar en la regulación de los procesos; es decir, que la posibilidad de que un Estado devuelva a personas que han llegado, después de haberles acogido en su dignidad, pero que les plantee la posibilidad ante una llegada irregular de regularizar su situación y para eso tener que volver a su país de origen, eso es legítimo", ha opinado.

Argüello ha pedido poner en relación tres aspectos: las causas por las que los migrantes salen de su país, la situación de crisis demográfica en los países de acogida y de necesidad de mano de obra, y el problema de las mafias y las "circunstancias terribles, dramáticas de los viajes".