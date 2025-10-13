El secreto del éxito de la cantante Mónica Naranjo: "El Rosario se convirtió en un amigo constante"

A sus 51 años, Mónica Naranjo no solo es una de las voces más reconocidas del panorama musical español, sino que ahora también es una mujer de una profunda espiritualidad. Esto es lo que ha contando recientemente en una entrevista. La cantante catalana habló con sinceridad sobre temas tan íntimos como la maternidad, el amor o la exigencia del mundo artístico, pero sobre todo, habló de su fe en Dios como pilar fundamental en su vida. Sin embargo, esto no es nada nuevo, pero esta idea ha cogido fuerza desde que la cantante anunció que se tomará una pausa de los escenarios una vez que finalice su gira actual 'Puro Hits World Tour'. “Confío mucho en Dios. La fe es más importante de lo que creéis”, por ejemplo, esta ha sido una de sus afirmaciones más relevantes en la entrevista.

Una juventud guiada por la fe

Nacida en Figueres, y formada bajo la tutela de misioneras católicas, la cantante recuerda con gratitud el papel que jugó su educación religiosa en su crecimiento personal. “Me ayudaron a construirme como persona”, explicó. A los 18 años, con una carrera aún por despegar y muchas incertidumbres, decidió mudarse sola a México, en busca de oportunidades. Fue allí donde encontró no solo éxito musical, sino también refugio espiritual. “No es fácil tener 18 años y vivir en un país extranjero como México. Pero lo hice y fui muy feliz. La fe me sostuvo”, cuenta emocionada en la entrevista.

Mónica, cada vez que sentía miedo o ansiedad, se refugiaba en la oración y encontraba en Dios la fuerza para seguir adelante. "El Rosario se convirtió en un amigo constante, y cuando me sentía sola, encontraba consuelo al saber que no estaba realmente sola, que siempre estaba acompañada por la oración y el amor divino", confiesa.

La fe a lo largo de su carrera

A lo largo de su carrera, la cantante ha mantenido siempre una profunda conexión con la espiritualidad. En sus conciertos, muchas veces se muestra agradecida por todo lo que ha recibido y no duda en compartir con su público los momentos en los que la fe le ha ofrecido consuelo. "Mi música también es una forma de oración. Cada canción es una oportunidad de alabar a Dios y agradecerle por las oportunidades que me ha dado", explica. También ha reflexionado sobre la importancia de no dejarse desviar por obstáculos, a pesar de las adversidades, "He aprendido que no importa cuán difícil sea el camino, la fe nos da la luz necesaria para seguir adelante". La fe, por tanto, ha sido un pilar fundamental en su vida, y así lo expresa cuando habla de la importancia de cultivar la espiritualidad, especialmente en tiempos de crisis o incertidumbre. "Si hay algo que he aprendido, es que no podemos caminar solos. Dios siempre está a nuestro lado, y cuando depositamos nuestra confianza en Él, encontramos la paz que tanto necesitamos", asegura con firmeza.

mónica naranjo: iniciativas de apoyo gracias a su fe

Pero su fe va más allá de lo musical, porque la cantante ya lleva muchos años involucrándose en iniciativas de apoyo a comunidades vulnerables gracias a su fe y el deseo de ayudar a los demás. "La espiritualidad no es solo una vivencia personal, sino también un llamado a compartir con el prójimo", afirma, destacando el papel de la caridad y el amor al prójimo en su vida cotidiana.

Mónica Naranjo no ve la religión como una práctica superficial, sino como un camino de valores y crecimiento interior. Confiesa que suele visitar iglesias para encontrar paz y claridad: “Me gusta ir a la iglesia para ordenar mi cabeza y mi corazón”. Para ella, la fe no es algo pasivo, sino una actitud activa frente a la vida. De hecho, antes de salir al escenario, su ritual consiste en confiar en Dios y entregarle su nerviosismo: “Si Él está contigo, ¿Quién puede estar en contra?”.