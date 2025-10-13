Enraizados denuncia la cancelación de su foro en el Congreso de los Diputados: “Nos han vetado sin explicación”

La Fundación Enraizados, presidida por José Carlos Velarde, ha denunciado la cancelación del foro 'Lo que aporta la fe católica a España y Europa', autorizado en un primer momento en el Congreso de los Diputados. La suspensión, tal y como aseguran, "se produjo a escasos días del evento, sin notificación formal ni argumentos jurídicos", según ha explicado Velarde a los medios en las inmediaciones de la Cámara Baja.

“Nos enteramos por los medios de comunicación, no por el Congreso. No hemos recibido ningún documento oficial que justifique la cancelación”, ha afirmado el presidente de Enraizados.

Autorizado en mayo, vetado en octubre

Tal y como demuestra el documento que han expuesto ante los medios de comunicación, el foro fue autorizado por la Secretaría General del Congreso en mayo, y desde entonces, la fundación mantuvo contacto regular con los funcionarios para coordinar los detalles del acto. Sin embargo, el jueves anterior a su celebración, Enraizados descubrió por la prensa que el evento había sido cancelado. La única comunicación recibida fue un correo interno entre funcionarios, sin firma de la Mesa del Congreso ni explicación formal.





Desconocen los motivos de la cancelación del acto y, tal como ha asegurado Velarde, “no íbamos a decir nada que vulnerase los derechos fundamentales ni el orden constitucional".

Reacciones y medidas legales

La fundación ha presentado medidas cautelarísimas ante el Tribunal Supremo, que no pudo pronunciarse por falta de documentación oficial. Enraizados anuncia que interpondrá acciones judiciales por los perjuicios sufridos, tanto en el ámbito penal como civil.

Velarde también ha señalado que "solicitarán de nuevo la celebración del foro en otras instituciones públicas como el Senado, la Asamblea de Madrid o cualquier organismo que garantice la pluralidad ideológica".

Pese al veto, el foro se celebró en la sede de la Fundación, en Gran Vía 9, con el mismo contenido previsto: "una reflexión sobre el legado cristiano en la construcción de Europa y la defensa de la dignidad humana desde la fe católica"