La Iglesia en Polonia conmemora al sacerdote Ladislaus Findysz, primer mártir del siglo XX en ser beatificado

Como cada 23 de agosto, la Iglesia polaca ha conmemorado la figura del P. Ladislaus Findysz, que fue beatificado en 2005, durante el pontificado de San Juan Pablo II, tras ser reconocido como mártir.

El sacerdote se entregó a los más desfavorecidos durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, lo cual le llevó a ser vigilado por los servicios secretos del gobierno comunista que, por aquel entonces, dirigía el país eslavo.

We commemorate today Bl. Fr. Ladislaus Findysz. During WWII and afterwards he helped spiritually and financially all the inhabitants regardless of their nationality or denomination. His pastoral work met with persecutions of the communist regime. He was imprisoned and tortured. pic.twitter.com/NnCpPblhlt