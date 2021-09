La Iglesia de Haití pide ayuda para paliar los daños del terremoto: "La pobreza es galopante"

Tras el terremoto que tuvo lugar el pasado 14 de agosto en Haití, Cáritas ha estado trabajando para dar asistencia y dignidad a las familias afectadas por el seísmo. En este contexto, Caritas Internationalis ha tenido una reunión online en la que ha participado el cardenal Chibly Langlois, arzobispo de Les Cayes.

El purpurado ha manifestado el estado en que se encuentra la zona afectada y su población, realizando un llamamiento "a todas las Cáritas e Iglesias hermanas y a los hombres y mujeres de buena voluntad para que nos ayuden a salir de esta situación catastrófica que estamos viviendo. La pobreza es galopante y esta catástrofe no hace más que aumentar el drama".

En este sentido, el cardenal apunta a que la Iglesia, que "está en primera línea" asistiendo a las víctimas del desastre, representa la única esperanza para una zona aislada, sin presencia de instituciones nacionales o internacionales. En esa región, la población sufre "la violencia de las bandas (que impiden a la gente circular con normalidad, que les retienen y bloquean el paso al Gran Sur) y sufriendo la pobreza durante mucho tiempo, las víctimas buscan a la Iglesia y depositan su confianza en ella".

#Haiti "Poverty has made this catastrophe worse...We have to help people see hope again, to move by #hope. This can help us emerge from this misery. We have 1.5 million people needing assistance." H.E. Cardinal Chibly Langlois, Bishop of Les Cayes pic.twitter.com/7YStuikX76