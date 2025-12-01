Santos Edmundo Campion y Roberto Southwell

Dios viene a plantar su tienda entre nosotros y quiere entregar su vida por todos. En este primer lunes de Adviento conmemoramos a los Santos Edmundo Campión, Roberto Southwell y compañeros mártires.

Edmundo nació en 1540 en Londres. Su habilidad para el estudio le hacen formarse y apoyar a quienes tenían capacidad de formación intelectual para prepararse debidamente en la prestigiosa Universidad de Óxford. Hombre de gran valía ingresa en la Compañía de Jesús huyendo de las alabanzas que le hacían en la Corte.

Otro motivo fue que la Reforma Anglicana de Enrique VIII le creó serias dudas sobre la conducta del monarca y quiso ser fiel al Papa de Roma. Al final es capturado por ser católico y condenado a muerte. En el caso de Roberto Southwell su nacimiento se sitúa en el año 1561, unos años después que Campion.

Era un hombre de gran sensibilidad hacia la literatura, la poesía y la reflexión espiritual e interior. Y también ingresa en la Compañía de Jesús hasta que huye por la persecución. Un día recapacita y vuelve a apoyar a sus ovejas. Eso sí, lleva una vida oculta por prudencia, pero sin importarle el riesgo de muerte.

Escribe cartas clandestinas alentando a los católicos. Su fidelidad le delata y es arrestado. En el calabozo le infringirán muchos tormentos. Todo esto, antes de morir hace que su ejemplo arrastre a muchos a abandonar el anglicanismo y abrazar la Iglesia Católica.. Tanto Roberto Campion como Roberto Southwell fueron estímulo de entrega a Dios, por defender la Verdad.