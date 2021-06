Erundino Alonso, tras los pasos de Paz Herrera, ex de 'Pasapalabra': ‘amenaza’ a sus rivales y sufre un revés

Alex, Nacho y Paqui fueron los protagonistas en la edición de este lunes en el programa ‘El Cazador’, que de lunes a viernes emite TVE. En la prueba final fueron capaces de acertar un total de 24 preguntas, las planteadas por el presentador del espacio, Ion Aramendi.

Y para que Alex, Nacho y Paqui fueran los grandes triunfadores de la tarde, haciéndose con un premio de 25.000 euros, tuvo que haber un perdedor: y no fue otro que Erundino Alonso, uno de los concursantes más reconocidos por los espectadores.









Erundino Alonso integró el mítico equipo de ‘Los Lobos’ en ‘¡Boom!’, el concurso de Antena 3, logrando el mayor bote que se ha concedido en un programa de televisión. Ahora, participa en el programa de la cadena pública, con el sobre nombre de ‘El Justiciero’. Su objetivo, evitar que los concursantes se lleven a su casa el dinero cosechado durante el programa.





El duro revés de Erundino Alonso en 'El Cazador'

Como decimos, en la edición de este lunes, 31 de mayo, no logró el objetivo, quedándose a tan solo una palabra de conseguirlo. Pero le faltó un segundo. No es que su actuación fuese mala, pero tener que acertar 24 preguntas en dos minutos (sin contar con posibles fallos y la posibilidad de retroceder una casilla si en el rebote los rivales aciertan) es complicado, incluso para concursantes con los conocimientos que maneja Erundino y otros colaboradores de ‘El Cazador’, como es Paz Herrera.









Las 4 preguntas que catapultaron al éxito a Paqui, Alex y Nacho

Pero es que Alex, Nacho y Paqui también demostraron estar cualificados para competir en este tipo de pruebas. Quedó reflejado durante la hora que dura el concurso, de 19h a 20h. Mostraron buenos reflejos, agilidad, sabiduría, cultura… y buen manejo de la cultura cristiana. Y es que cuatro de los aciertos tuvieron que ver con la historia del catolicismo. Casi una quinta parte de las preguntas. Algunas eran sencillas, pero otros requerían de mayor estudio.









La primera de las preguntas sobre la historia del catolicismo tenía como protagonista a la Madre Teresa de Calcuta: “¿A qué Religión pertenecía Santa Teresa de Calcuta?”, planteaba Ion Aramendi. No dudaron en responder que la religiosa fallecida en 1997 y canonizada en 2016 por el Papa Francisco, pertenecía a la religión católica.

La segunda pregunta de estas características era algo más compleja: “¿En qué monasterio se encuentra el ‘Martirio de San Lorenzo’ de Tiziano?” Fue Paqui quien dio con la respuesta correcta: El Escorial (Madrid).

La tercera pregunta era para nota, pero salieron airosos: “¿Qué famoso defensor de los indios fue el primer sacerdote ordenado en América?” Cuando muchos espectadores podían pensar que no darían con la tecla, lograron salir adelante: Fray Bartolomé de las Casas era el personaje histórico que buscaban y encontraron.

Por último, Aramendi planteaba la capilla vaticana que restauró Gianluigi Colalucci. Era la Capilla Sixtina, ubicada en la Ciudad del Vaticano. El restaurador italiano realizó aquel trabajo entre 1980 y 1994.





#EXCLUSIVO ??



Pues sí, es posible ganar a @GerunDain ?? Paqui, Nacho y Álex nos cuentan su experiencia en #ElCazador299 ? pic.twitter.com/sOeseZAKMP — El Cazador (@ElCazadorTVE) May 31, 2021









Ante tal cantidad de aciertos, el ‘cazador’, Erundino Alonso, no tuvo más remedio que felicitar a sus contrincantes. Eso sí, advirtió a Alex, Nacho y Paqui que “os voy a cazar”. No pudo ser por tan solo un segundo, sumando un revés en su dilatada y exitosa trayectoria televisiva. No es extraño que ocurra en este programa de TVE. Su compañera Paz Herrera también cayó derrotada recientemente, lo que refleja que el nivel de los concursantes es elevado. Hace tiempo que estos grandes concursantes dejaron de ser invencibles...