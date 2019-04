Emotiva despedida de Paloma Tortajada en Zaragoza con el arzobispo Vicente Jiménez Zamora

Este viernes a las 20h se ha celebrado el funeral de nuestra compañera Paloma Tortajada en la Iglesia de Santa Rita de Zaragoza, que ha fallecido este jueves a los 49 años, víctima de un cáncer. La eucaristía que ha presidido el arzobispo de la ciudad aragonesa, monseñor Vicente Jiménez Zamora, han asistido, entre otros, el director general de COPE y presidente de TRECE, Julián Velasco; el director de Programación, Javier Visiers, y gran parte del equipo de 'Herrera en COPE' y otros medios de comunicación en los que trabajó Paloma.



Han sido numerosas las palabras de agradecimiento que se han escuchado durante el funeral. A continuación, en la homilía pronunciada durante la eucaristía, el arzobispo Vicente Jiménez Zamora:



Queridos hermanos:

El Dios, Señor de la vida y de la muerte, ha llamado a

nuestra querida, Paloma Tortajada, en este tiempo de la Octava de Pascua de Resurrección, para celebrar su “pascua” definitiva, su paso de la muerte temporal a la vida eterna.

En esta Misa de funeral, la Palabra de Dios, que acabamos de proclamar, nos llena de esperanza cristiana y orienta nuestra mirada hacia las verdades eternas de nuestra existencia.

En estos momentos de dolor y de esperanza, en los que los ojos derraman las lágrimas que no puede sorber el corazón, la gran familia de COPE y de otros Medios de Comunicación donde ha trabajado Paloma; amigos, compañeros; y yo como Arzobispo de Zaragoza, que he hablado en varias ocasiones con Paloma durante su larga enfermedad y he comprobado su gran calidad humana y de fe, nos unimos a su querida familia, especialmente a su madre Josefina, a sus hermanos Carlos y Susana, sobrinos y demás familia, en el dolor humano, en la oración cristiana y en la esperanza de la resurrección de la vida eterna. Su padre Miguel (+), fallecido hace 16 años la habrá abrazado en la gloria.

El profundo dolor y la pena intensa por la muerta de nuestra querida Paloma encuentran consuelo y fortaleza en la amistad, en la fe confiada y en la Palabra de Dios.

Ante su muerte, después de una enfermedad con recuperación y recaída, en la que ha recibido los cuidados y cariño de su familia, de los compañeros de la Cadena COPE y de muchos amigos, nos preguntamos: ¿Por qué de esta manera? Y el Apóstol San Pablo nos previene con la conocida exclamación, sorprendida y adorante: “¡Qué insondables son sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor?” (Rom 11, 33-35).

Se plantea así en toda su aplastante grandeza el misterio de la muerte, que solamente queda iluminado por la fe. “Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la Revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina”. (Vat. II, GS 18).