El sentido homenaje de Herrera a Paloma Tortajada: "Te añoraremos eternamente, maña"

Paloma Tortajada, una de las voces más respetadas en el mundo radiofónico, ha fallecido este jueves a los 49 años en Madrid. La locutora formaba parte del equipo de las mañanas de COPE desde 2013. A las ocho de la mañana, Carlos Herrera ha sido el encargado de informar a la audiencia del fallecimiento de su compañera. Muy afectado, ha querido dedicar unas emotivas palabras a Paloma.

"Me cuesta mucho darles esta noticia. Me cuesta mucho. Se nos ha ido Paloma Tortajada. Compañera de tantas noches y mañanas y editora de este programa después de un largo proceso de enfermedad agresiva y cruel que la retiró de los micrófonos desde hace unos meses. Yo le pregunté una mañana: '¿Qué te pasa en la voz?'. Y me dijo: 'No lo sé, voy a ir al médico'. Y el médico le detectó una afección pulmonar y, como consecuencia de ello, la deriva consabida de lo que llamamos largas enfermedades. Estuvo al pie del cañón hasta que fue muy difícil seguir. Y desde aquí, más allá de notar la ausencia diaria de ella, de su talento, de su corazón, de su afecto, de su genialidad, de su carácter... Más allá de todo ello, seguíamos también su enfermedad y estábamos con ella. En los últimos días, diversas complicaciones la han sometido a un final del que hemos sido prácticamente testigos estando con ella que difícilmente podía desembocar en otro final", ha dicho Herrera.

"Paloma Tortajada honraba nuestra profesión a diario, al medio, al periodismo en España... Nunca quiso que nadie hablara por ella. No buscaba circunloquios ni cuando estuvo en la radio ni en la televisión ni cuando fue directora de comunicación del Ministerio de Educación. Quería claridad, le molestaba mucho la mentira, actuaba en conciencia y era para nosotros una garantía de seguridad. El tener a Paloma en la redacción coordinando la redacción de noche de 'Herrera en COPE' y editando conmigo los fragmentos informativos de este espacio. Te añoraremos eternamente, maña. Eternamente", ha concluido.

En redes sociales, Herrera también se ha despedido de Paloma: "Querida Paloma, siempre estarás aquí"