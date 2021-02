El día que Michele Ferrero destapó la verdad detrás del sabor de Nutella: "Le debemos el éxito"

Michele Ferrero es el padre de la Nutella, del Ferrero Rocher, de los huevos Kinder y de todos los productos estrella de esta empresa alimentaria italiana nacida en 1946.

Bajo la dirección de Michele Ferrero, la empresa alimentaria se convirtió en uno de los grupos reposteros más famosos en todo el mundo con 34.000 empleados. Y por voluntad suya nació en 1983, la Fundación Ferrero, que además de atender a los ex empleados, promueve iniciativas culturales y artísticas con el lema: “Trabajar, Crear, Dar".

Resulta que Michele Ferrero, el chocolatero dueño de la empresa italiana que produce estos bombones, era un católico convencido y entusiasta y tenía un secreto importante detrás de la Nutella (falleció en 2015, a los 89 años).

Cada año Michele Ferrero iba en peregrinación a Lourdes y organizaba la visita al santuario para todos sus empleados. El empresario falleció en 2015 en Montecarlo a los 85 años después de una larga enfermedad.

Tuvo una vida lejos de los focos de la prensa rosa, concentrado en su trabajo donde consiguió crear la empresa alimentaria italiana más famosa en el mundo con un patrimonio de 26.800 millones de dólares.

Happy World Nutella Day! Do you know how to celebrate it? Whatever you’ll do, share your love with all the Nutella lovers around the world. Discover more about #worldnutelladay on https://t.co/lXSX2F1iQVpic.twitter.com/xKQfwYcmfn