El rapero Grilex, todo un ejemplo de ecumenismo: "La música es un nexo de unión con mis hermanos cristianos"

Guillermo Esteban podría ser un chico más de todos los que se acercan a misa a su parroquia cada fin de semana. Pero a este madrileo de 26 años, todo el mundo le llama Grillex.

Es uno de los raperos que más éxito tienen dentro de la música cristiana, uno de los músicos más conocidos de nuestro país en este género. «Es verdad que yo hacía antes un rap que era totalmente diferente al que hago, tenía un público fuera de la iglesia, pero cuando empecé a hacer rap cristiano, para mi sorpresa era más la gente evangélica que me empezaba a seguir».

Compartir una experiencia de conversión

Y es que, como cuenta Guillermo, para su sorpresa, algunos de los primeros fans que tuvo eran protestantes y evangélicos. Dos confesiones en las que ha encontrado muchos amigos con los que comparte interés por la música. «La primera oportunidad que tuve con gente evangélica fue porque ellos me invitaron a compartir mi experiencia de conversión”. Este joven, tuvo un momento de inflexión en su vida hace seis años. Él era un “rebotado”: “Estaba enfadado con Dios, pero a través del rap y de escribir letras me fui reencontrando con Él”.

Este es sin duda el nexo de unión que tiene con sus amigos evangélicos. “Escrutar la Biblia como ellos, tienen un potencial muy fuerte con la palabra. A mí me encanta poder estar ahí y que me enseñen dentro de lo que cabe, esas herramientas que ellos tienen a la hora de comunicarse con Dios”.

"Respeto profundo del uno por el otro"

Todo un ejemplo de ecumenismo que además se ha visto plasmado en un escenario, ya que ha compartido música con varios cantantes evangélicos: “Creo que la misión que tenemos en común y un cariño y un respeto muy profundo que tenemos el uno por el otro”. Así lo ha hecho con grupos como J. Con La Caja Roja, El pastor Jacob, Juan Mejía y Pilar Royo. Son muchos los amigos que ha hecho Grillex en estos años.

Él, por su parte, está a punto de presentar su segunda canción del proyecto Kamikaze, una nueva oración hecha música en la que pide “ser un hombre nuevo, vivir cada día con la fuerza que me has puesto y si fallo, no me quede conformándome en el suelo. Sé que no hemos nacido para estar sufriendo esto. Una palabra tuya bastará para hacer. Se me salta dentro. Sí, ahora yo confío, porque en ti está el secreto”.