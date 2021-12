Yolanda Díaz será recibida por el Papa Francisco este sábado en el Vaticano

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será recibida por el Papa Francisco este sábado, 11 de diciembre, en el Vaticano. El encuentro todavía no aparece en la agenda pública del Pontífice, porque es habitual que no se conozcan las reuniones hasta el día previo.

No es el primer miembro del Gobierno al que recibe el Papa Francisco. El 24 de octubre de 2020 ya mantuvo un encuentro con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudió al Vaticano junto a su esposa, Begoña Gómez.

En el entorno de la vicepresidenta destacan que Yolanda Díaz tratará con el Santo Padre “retos comunes de la Humanidad” como la crisis derivada de la pandemia o las condiciones de trabajo.

El mensaje del Papa Francisco en su encuentro con Pedro Sánchez

El 24 de octubre de 2020, el Santo Padre recibía en el Vaticano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el boletín del Vaticano, se indicaba que ambos dedicaron los minutos de reunión a hablar sobre las relaciones bilaterales y las cuestiones de interés común que atañen a la Santa Sede y a España. Posteriormente, abordaron algunos temas de carácter internacional como la emergencia sanitaria derivada de la covid-19 o el proceso de integración europea y las migraciones.

video

En su mensaje, Francisco manifestaba que "las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria, no construyen" y señalaba que es "muy triste cuando las ideologías se apoderan de una nación o de un país y desfiguran la patria".

Francisco transmitió aquel día a Sánchez que "consolidar una nación implica dificultades de entendimiento con los localismos" y le advirtió de que para "construir una patria" no hay que hacer "borrón y cuenta nueva". "Hay que tener en cuenta nuestras raíces para poder dar frutos. Lo más difícil para un político es hacer crecer la patria sin caer en coartadas para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido. La patria debe crecer libremente", le dijo.

Tal y como subrayó el Papa, los políticos tienen tres compromisos claros con "el país", con "la nación y con "la patria". "Tiene la misión de hacer progresar el país", ha espetado Francisco, mientras que también ha asegurado que hay que cumplir el cometido de "consolidar la nación" como "organismo de leyes" y "modos de proceder". Para el Papa, es esto último lo que él denomina "hacer crecer la patria".