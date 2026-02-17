La sencillez de las personas les hace predilectos de Dios que no busca superdotados, sino gente sencilla. Hoy celebramos a San Silvino de Auchy, cuya vida fue en torno a su tierra de origen, pero muy fecunda en cuanto a predicación y ministerio en bien de las almas.

Su nacimiento se sitúa en la segunda mitad del siglo VII, en la localidad de Tolouse (Francia). Procedente de familia noble, en el hogar buscaban que el hijo siguiese esa forma de vida. Pero cuando intentan casarle para obtener una buena posición con una joven de la nobleza, él se niega. Se siente atraído por la Fe en el Señor para renunciar a cualquier aspiración humana.

Así marcha a Tierra Santa, para adentrarse más en los Misterios de la Salvación. Después de esta edificante experiencia, a su vuelta peregrina a Roma. Allí será ordenado sacerdote, y consagrado obispo sucesivamente.

Termina predicando en su tierra natal porque allí también hacía falta la presencia de pastores Santos. Ahí se dedica a visitar a todos los cristianos y organizar las comunidades que van surgiendo, con la idea de que sean semillas de nuevos servidores del Evangelio.

También tuvo una gran preocupación por los necesitados. San Silvino de Auchy muere en el año 717 cerca del carisma benedictino donde pasó sus últimos años. Había intentado ser ermitaños, pero la Providencia le preparó un lugar Monástico.