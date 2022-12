La reflexión de Francisco en ABC sobre sus problemas de salud: "Se gobierna con la cabeza, no con la rodilla"

El Papa Francisco ha asegurado que sus problemas de rodilla mejoran progresivamente y ha mostrado su satisfacción por tomar la decisión correcta de no pasar por quirófano: “Ya estoy caminando, la decisión de no operarme resultó buena”. Así lo ha asegurado en la entrevista concedida por el Santo Padre a ABC, que la cabecera publicará íntegra en su edición de este domingo, 18 de diciembre.

En el avance publicado por ABC este sábado, el Papa ha hecho referencia a estos problemas de rodilla que le obligaban a desplazarse en silla de ruedas, una realidad que no ha sido un impedimento para seguir al frente de la Iglesia Católica: “Es que se gobierna con la cabeza, no con la rodilla”, ha expresado.

Cuando en marzo se cumplirán diez años del inicio de su Pontificado, el Pontífice argentino tiene muy claro lo que más echa de menos, y no es otra cosa que salir a la calle con tranquilidad, como hacía en su etapa como arzobispo de Buenos Aires: “Yo era muy libre. Usaba los medios públicos, me gustaba ver cómo se movía la gente”, ha confesado en la charla con ABC.

No obstante, asegura que el contacto con la gente no lo ha perdido, ya que supone una carga de energía para él. De ahí que no suprimiera la audiencia de los miércoles: “Pero echo de menos salir a la calle porque ahora el contacto es funcional. Van 'a ver al Papa', esa función. Cuando me veían por la calle, no sabían ni que era el cardenal”, ha agregado.

Preguntado por su deseo en esta Navidad, Francisco lo tiene muy claro: la paz y el final de los conflictos bélicos: “Un poco de paz. ¡Cuántas guerras hay en el mundo! La de Ucrania nos toca más de cerca, pero pensemos también en Myanmar, Yemen, en Siria, donde llevan trece años luchando…”, ha lamentado.