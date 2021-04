¿Qué significa la bendición 'Urbi et Orbi' que imparten los Papas dos veces durante el Año Litúrgico?

El Papa Francisco impartirá a las 12h de este 4 de abril, desde la Basílica de San Pedro, la bendición 'Urbi et Orbi', que será después de la celebración de la Misa de la Pascua de Resurrección.

'Urbi et Orbi' que en latín significa «a la ciudad (Roma) y al mundo», era la fórmula habitual con la que empezaban las proclamas del Imperio Romano. En la actualidad, es la bendición más solemne que imparte el Papa, y sólo él, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero.

La bendición 'Urbi et Orbi' se imparte desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, llamado por eso Balcón de las bendiciones. El Papa suele revestirse con ornamentos solemnes y va precedido de cruz procesional y acompañado de cardenales, diáconos y ceremonieros.

¿Cuántas veces se imparte al año?

Los Papas, tradicionalmente, imparten la bendición 'Urbi et Orbi' dos veces al año: el Domingo de Pascua y el día de Navidad, el 25 de diciembre. Pero, no nos podemos olvidar del día de la elección del Papa; es decir, al final del cónclave, en el momento en que se presenta ante Roma y el mundo como nuevo sucesor de San Pedro también se imparte la Bendición Urbi er Orbi.

El significado de la indulgencia plenaria

Esta bendición otorga a los fieles católicos la remisión por las penas debidas por pecados ya perdonados. La culpa por el pecado es remitida por el Sacramento de la Reconciliación, de manera que la persona vuelve a estar en gracia de Dios, por lo cual se salvará si no vuelve a caer en pecado mortal. Dado que la indulgencia plenaria remite completamente esa pena debida el fallecido, sin haber caído nuevamente en pecado no ha de pasar por el purgatorio y accede directamente al cielo.

Para explicar bien la indulgencia plenaria, a menudo se usa el ejemplo del agujero en la pared y el clavo que lo proporcionó. El clavo es el pecado que una vez confesado y perdonado a través de la Confesión "ya no está allí". En cambio, permanece el efecto del mal cometido, el foro, que la indulgencia cierra completamente.

Normalmente, las condiciones para obtener una indulgencia son el sacramento de la Confesión, la comunión eucarística y la oración de acuerdo con las intenciones del Papa. También se solicita una obra "de caridad” dentro de los tiempos establecidos, que puede ser, por ejemplo, una oración específica o una visita a una iglesia.

La bendición 'urbi et orbi' extraordinaria para derrotar a la pandemia

El 27 de marzo de 2020 el Papa Francisco impartió una bendición 'Urbi et Orbi' extraordinaria con motivo de la pandemia del coronavirus, en una Plaza de San Pedro del Vaticano vacía. En aquella tarde-noche desangelada, lluviosa y confinada reinaba en Roma, desde una plataforma situada en medio de la plaza, el Santo Padre, que recordaba como los discípulos en su momento, todo el mundo está en la misma barca para luchar contra este mal.

Francisco subrayaba que, al igual que ellos, a la humanidad le ha sorprendido una "tormenta inesperada y furiosa". "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos", relató.

"No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo", lamentaba el Pontífice.