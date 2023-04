¿En qué consiste la bendición Urbi et orbi que el Papa impartirá este domingo desde el Vaticano?

A las 12:00 el Papa Francisco saldrá al balcón central de la Basílica del Vaticano para bendecir a la humanidad en este Domingo de Resurrección. Urbi et orbi significa "a la ciudad [Roma] y al mundo" en latín. Son las fórmulas que se usaban comúnmente al comienzo del manifiesto del Imperio Romano. Hoy, es la bendición más solemne que el Papa puede dar a la ciudad de Roma y al mundo.

Cristo está vivo y también hoy pasa, transforma y libera. Con Él el mal no tiene más poder, el fracaso no puede impedir que empecemos de nuevo, la muerte se convierte en un paso para el inicio de una nueva vida. — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 16, 2022

Las bendiciones Urbi et Orbi tienen lugar dos veces al año, siempre en dos fechas distintas: Domingo de Resurrección y Navidad, 25 de diciembre. Esta bendición también es impartida por el Papa en el día de su elección decir, al final del cónclave, en el momento en que se presenta ante Roma y el mundo como nuevo sucesor de San Pedro.

Este acto se realiza en el balcón central de la Basílica de San Pedro, de ahí el nombre de Balcón de las bendiciones, decorado con cortinas y colgantes para la ocasión, donde se coloca el trono del Papa. Para esta ocasión el Santo Padre suele ir ataviado con ornamentos solemnes (mitra, báculo, estola y capa pluvial). Se realiza además ante él una procesión guiada por una cruz y va acompañado de cardenales, diáconos y demás concelebrantes.

La característica fundamental de esta bendición para los fieles católicos es que otorga la remisión por las penas debidas por pecados ya perdonados, es decir, confiere una indulgencia plenaria bajo las condiciones determinadas por el Derecho Canónico (haber confesado y comulgado, y no haber caído en pecado mortal). La culpa por el pecado es remitida por el Sacramento de la Reconciliación (confesión), de manera que la persona vuelve a estar en gracia de Dios, por lo cual se salvará si no vuelve a caer en pecado mortal; empero, la pena debida por esos mismos pecados debe ser satisfecha, es decir, se debe reparar y compensar el desorden introducido por el pecado, lo cual se lleva a efecto por medio de la penitencia impuesta en el sacramento, por medio de otras obras buenas y, en último caso, por medio del sufrimiento del Purgatorio. Dado que la indulgencia plenaria remite completamente esa pena debida, el fallecido sin haber caído nuevamente en pecado no ha de pasar por el purgatorio y accede directamente al cielo. De acuerdo a las creencias de los fieles, los efectos de la bendición Urbi et orbi se cumplen para toda aquella persona que la reciba con fe y devoción.

Fórmula de la bendición papal Urbi et orbi

"Los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, de cuyo poder y autoridad estamos seguros, pueden interceder para nosotros al Señor."

?Todos: "Amén"

"Por a las oraciones de siempre Virgen María bendecida, bendecido Miguel el Arcángel, bendecido Juan el Bautista, y los apóstoles santos Pedro y Pablo, y todos los santos: puede Dios todopoderoso tener piedad por Usted, perdonarle sus pecados, y Jesús Cristo le puede traer a vida siempre duradera."

?Todos: "Amén"

"El señor omnipotente y caritativo os concede legado, distribución y perdón de todos Vuestros Pecados, un período de arrepentimiento auténtico y fértil, un corazón siempre penitente y mejora de la vida, la piedad y consuelo del Espíritu Santo, y la perseverancia final en buenas obras."

?Todos: "Amén"

"Y la bendición del Dios omnipotente, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo viene en vosotros y permanece en casa en caso de vosotros siempre."

?Todos: "Amén"