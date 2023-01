Parolin, ante el próximo viaje apostólico del Papa: "Comunión y fraternidad son la finalidad de esta visita"

El próximo martes, 31 de enero, el Papa Francisco emprende su 40º viaje internacional que lo llevará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Un viaje que tendrá una fuerte connotación ecuménica, ya que con el Santo Padre estarán también el arzobispo de Canterbury, Justin Welby el Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Iain Greenshields.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, ha subrayado que será un “encuentro de testimonio” y ha precisado que esta visita se inserta en la línea de la cercanía a las Iglesias y a las comunidades locales, “vivas y activas”, y en la “sociopolítica” que espera la reconciliación, en dos países que por motivos diferentes viven el drama de millones de refugiados, guerras y tensiones étnicas y políticas.

"Peregrino de paz y de reconciliación"

En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, Pietro Parolin ha remarcado que como en todo viaje apostólico, “el Santo Padre desea ante todo estar cerca, encontrarse con la Iglesia y población local […] es un viaje largamente esperado que el Papa tuvo que aplazar por el problema de la rodilla, y porque se trata de dos países que se encuentran en una situación particularmente difícil a causa de los conflictos que tienen lugar […] el Papa va allí como peregrino de paz y de reconciliación”.

La primera parada será la República Democrática del Congo, donde el Papa también se encontrará con las víctimas del este del país. Preguntado por cómo puede ayudar a curar las “heridas muy profundas” del corazón de la gente, Parolin cree que este gesto será “muy significativo que, sin duda, les reconfortará”. El otro aspecto, para el cardenal italiano, “es siempre el de animar a no perder la fe, la esperanza, a no ceder a la venganza, a no aumentar las divisiones que hay, a tener la paz como meta. Por tanto, comunión y fraternidad son la finalidad del encuentro del Papa con estas víctimas”.

La segunda parada será Sudán del Sur y en el país todavía recuerdan el gesto que Francisco hizo en 2019 en el Vaticano cuando besó los pies de los líderes sursudaneses para suplicar por la paz: “Fue un gesto que conmovió honda y profundamente al país, un gesto profético y un gesto que compromete a las autoridades, de verdad, a dar pasos concretos en el camino hacia la paz”.

“Esperemos que este viaje dé continuidad a ese momento tan especial y les estimule a hacer elecciones concretas, a tomar decisiones muy prácticas para que el proceso de paz pueda alcanzar su objetivo”, ha dicho Parolin en la entrevista a los medios vaticanos.

La presencia del arzobispo de Canterbury y del Moderador de la Iglesia de Escocia da al viaje un fuerte valor ecuménico: “El mero hecho de que los tres vayan juntos es un signo de que es posible encontrar formas de comunión, incluso más allá o por encima de las diferencias. Y luego, este compromiso común de los grupos religiosos presentes en el país, de ser testigos del Evangelio, de ser promotores de la paz. Por tanto, será una presencia y será un viaje muy significativo precisamente porque será a tres voces”.

Por último, Parolin acompañará como siempre al Papa Francisco en este 40º viaje apostólico: “La gente entendió el año pasado cuando el Santo Padre no pudo hacer el viaje y ahora está llena de alegría para recibirlo y estar con él. Creo que la esperanza es que este encuentro con el Papa pueda marcar un punto de inflexión en los acontecimientos, a menudo trágicos, de estos dos países, y pueda mantener la buena voluntad de todos: creo que realmente es necesario un compromiso renovado por parte de todos”.