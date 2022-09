El Papa revela que el médico le desaconsejó viajar a Kiev: "Después de Canadá, el dolor en la rodilla aumentó"

El Papa Francisco ha revelado que el médico le ha desaconsejado viajar a Kiev o a Moscú, al menos hasta que realice el viaje a Kazajistán previsto del 13 al 15 de septiembre, ya que después del viaje a Canadá el dolor en la rodilla aumentó y la recuperación "se resintió un poco".

"Ahora no puedo ir porque después del viaje a Canadá la recuperación de mi rodilla se resintió un poco y el médico me lo ha prohibido: 'Hasta Kazajistán, no puedes viajar'.", ha apuntado en una entrevista con TVI/CNN Portugal que será emitida este lunes por la lunes y cuyo avance recoge Europa Press.

En la entrevista, que fue grabada el pasado 12 de agosto, aunque saldrá a la luz este lunes, Francisco se ha referido también a la mediación del Vaticano en el conflicto en Ucrania. "He estado en contacto, por teléfono... y hago lo que puedo. Y pido a todos que hagan lo que puedan. Entre todos se puede hacer algo. Con mi dolor y mis oraciones hago lo que puedo. Pero la situación es verdaderamente trágica", reconoce.

Así, destaca que está haciendo "todo lo posible" para poner fin al conflicto en Ucrania, estando en contacto permanente con los presidentes Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. "La visita está en el aire. Todavía no lo sé. Estoy dialogando con ellos. Mañana, por ejemplo, tengo una conversación telefónica con el presidente Zelensky. Vamos a ver", explicaba el pasado 12 de agosto.

Admite que el camino del diálogo "es difícil" en relación con esta guerra, pero ha asegurado que no hará ningún viaje al menos hasta su viaje a Kazajistán, previsto para el 13-15 de septiembre. El Papa menciona, sin embargo, que hay varios representantes del Vaticano que ya han estado en Kiev desde que comenzó la guerra: "Mi presencia allí es fuerte".

Por otro lado, Francisco insiste en la "tolerancia cero" con los abusos sexuales en la Iglesia, que califica de "monstruosidad", al tiempo que señala que un "sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es un abusador". Francisco ve una "cultura del abuso" muy extendida en la sociedad - en las películas pornográficas, en el seno de las familias - y se niega a relacionarla con el celibato de los sacerdotes, pero subraya que es "responsable de que no vuelva a ocurrir".

"No es el celibato. El abuso es algo destructivo y humanamente diabólico. En las familias no hay celibato y también se da. Así que es simplemente la monstruosidad de un hombre o una mujer de la iglesia que está enfermo en términos psicológicos o es malévolo y utiliza su posición para su satisfacción personal. Es diabólico", afirma.