El Papa responde a las familias con hijos LGTBQ: “Dios es padre y no reniega de ninguno de ellos”

¿Qué diría que es lo más importante que las personas LGBT deben saber de Dios?, ¿Qué le gustaría que la gente LGBT supiera sobre la iglesia? y ¿Qué le dice a un católico LGBT que ha experimentado el rechazo de la iglesia?

Estas son las preguntas que el Papa Francisco ha respondido, en español, a una carta enviada por el sacerdote jesuita estadounidense James Martin sobre las preguntas más comunes que le hacen los católicos LGTBQ y sus familias. “Dios es padre y no reniega de ninguno de sus hijos”, escribe el pontífice en su breve respuesta, publicada este 9 de mayo en el medio Outreach.

Breaking: Pope Francis @Pontifex sends message to LGBTQ Catholics in mini-interview with Outreach, answering three brief questions often posed by LGBTQ Catholics: "A 'selective' church, one of 'pure blood,' is not Holy Mother Church, but rather a sect." https://t.co/ejjjDkrPaw