El Papa, de regreso de Kazajistán: "Es difícil hablar con quien ha empezado una guerra, pero hay que hacerlo"

Concluyó la “peregrinación de paz” del Papa Francisco a Kazajistán. Con su regreso a Roma se cerró el 38º Viaje Internacional de su pontificado que lo llevó a Nursultán (capital de Kazajistán), del 13 al 15 de septiembre, para participar en el VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.

El avión de Ita Airways que trasladaba al Papa, junto al séquito papal y a los periodistas que lo acompañaban, aterrizó en Roma, a las 20:01 horas, de este jueves 15 de septiembre, proveniente de Kazajistán.

Durante el vuelo, el Papa mantuvo la tradicional rueda de prensa con los periodistas que se encontraban en el vuelo. Preguntado en primer lugar sobre Kazajistán, Francisco ha reconocido que ha sido una sorpresa porque “de Asia central no conocía nada […] ha sido realmente una sorpresa. No me lo esperaba así. Sabía que era un país que se ha desarrollado bien, con inteligencia, pero encontrar después de 30 años de la independencia un desarrollo así no me lo esperaba […] La arquitectura de la ciudad bien equilibrada, arreglada, una ciudad moderna, diría que futura. Lo que me ha sorprendido mucho han sido las ganas de ir adelante no solo en el desarrollo económico y material sino también en el desarrollo cultural, una sorpresa que no me esperaba”.

Preguntado sobre Ucrania y si hay que dar armas a los ucranianos, Francisco ha subrayado que “es una decisión política que puede ser moralmente aceptable, si se hace con las condiciones de moralidad […] pero puede ser inmoral si se hace con intención de provocar más guerras, o vender más armas, o dar salida a las armas que no necesito”. “Defenderse no es solo lícito. Es también una expresión de amor a la patria. Quien no defiende algo es porque no lo ama. Sin embargo, quien defiende algo es porque lo ama”, ha afirmado Francisco durante la rueda de prensa.

El Santo Padre ha recordado todas las guerras que hay en este momento en nuestro mundo: “¿Cuántas guerras hay en curso? La mencionada Ucrania-Rusia; ahora Azerbaiyán-Armenia, el Cuerno de África, Mozambique, Eritrea, Etiopia, Myanmar con este pueblo que sufre y que amo tanto, los Rohinyá […] ¡estamos en Guerra Mundial, por favor!”. “Yo me pregunto hoy si tenemos el corazón educado para llorar de alegría cuando vemos la paz”, ha subrayado Francisco.





El papa Francisco afirmó que aunque es difícil entender que se pueda dialogar con los estados que han comenzado una guerra y que es una situación que no guste, "que huela mal", hay que hacerlo, al responder sobre si existía alguna "línea roja" para intentar dialogar con Rusia en la rueda de prensa a bordo del avión papal de regreso de su visita de tres días a Kazajistán.

El papa, sentado en una silla ante los periodistas al fondo del avión debido a sus problemas de rodilla, defendió que es necesario intentar el diálogo siempre, aunque sea con "el país agresor".

"Siempre es difícil entender el diálogo con los Estados que han comenzado la guerra. Es difícil, pero no tenemos que descartarlo, tenemos que dar la oportunidad de diálogo a todos, porque siempre existe la posibilidad de que se puedan cambiar las cosas", dijo Francisco, que evitó referirse específicamente a Rusia.

El pontífice argentino consideró que el diálogo es necesario porque con él "se obtiene otro punto de vista". "Yo no excluyó el diálogo con naciones en guerra, aunque sean el agresor", agregó. "Se tiene que hacer, aunque sea algo que huela mal, pero se tiene que hacer porque, si no, cerramos el único diálogo para la paz", explicó. Luego, "en el caso de que no acepten el diálogo, pues es una pena pero por los menos hay que ofrecerlo", señaló.

El Papa ha asegurado durante la rueda de prensa que "hay diálogo con Nicaragua" y que el Vaticano ha hablado con el Gobierno, al ser preguntado sobre la situación en el país centroamericano y los problemas que están sufriendo los católicos durante la rueda de prensa a bordo del avión papal de regreso a Roma de su viaje a Kazajistán.

"En Nicaragua las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el Gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el Gobierno", agregó. El Papa aseguró que "hay problemas y hay que resolverlos" y deseó que puedan regresar al país las misioneras de la Caridad, congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta, "porque son revolucionarias, pero revolucionarias del Evangelio y se necesitan mujeres como ellas".

"Hay cosas que no se entienden, que no se asimilan, pero nunca hay que detener el diálogo", agregó, tras calificar de "incomprensible" la expulsión del nuncio (Waldemar Stanislaw Sommertag), que es "un buen hombre que ahora ha sido nombrado en otro país".

Respecto al obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez, crítico del Gobierno de Daniel Ortega y quien se encuentra en arresto domiciliario en Managua desde el 19 de septiembre, Francisco dijo que no ha hablado con él. Francisco señaló sobre la ausencia de libertad religiosa que "hay muchos casos de este tipo en América Latina".