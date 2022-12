El Papa recibe a las familias de cuatro israelíes retenidos por Hamás: "Es muy difícil consolar sus lágrimas"

El Papa Francisco ha recibido a las familias de cuatro israelíes retenidos por el grupo terrorista Hamás a quienes acusa de entrar en Gaza sin darse cuenta hace ocho años.

Dos de los prisioneros están supuestamente vivos: Avera Mengistu, un judío etíope con discapacidad intelectual, y Hisham al Sayed, un musulmán beduino, mientras que los otros dos están fallecidos: el teniente Hadar Goldin y el sergento Oron Shaul, muertos en 2014 durante la 'Operación Filo Protector' y en la batalla de Shuja'iyya respectivamente. Hamás se apoderó de sus cuerpos y los retiene desde entonces.

Today the Holy Father expressed his closeness to the families of the four #Israeli boys captured or killed in #Gaza.

"It is so difficult to comfort a mother's tears." pic.twitter.com/ybq2Q5219s