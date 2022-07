El Papa Francisco valora el apoyo al aborto de Biden: "Que hable con su pastor sobre esa incoherencia"

El Papa Francisco ha advertido que el mundo se precitipita hacia una Tercera Guerra Mundial “a pedacitos”, con conflictos bélicos que se están produciendo en todas las zonas del planeta, la última de ellas en Ucrania. Así se ha expresado el Pontífice durante una entrevista con las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alazraki por el canal de streaming 'ViX de "Noticias Univision 24/7'.

Durante la entrevista, el Santo Padre ha lamentado que la humanidad continúa “fabricando armas” para la guerra. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, Francisco dijo que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios, "del país que es agredido" y de las "cosas salvajes que leemos y que ya se sabe quién las hace".



“La rodilla me duele un poco”

Sobre su estado de salud, Francisco ha reiterado que no tiene ninguna intención de renunciar, pese a los rumores publicados a raíz de sus problemas de rodilla. Eso sí, ha reconocido que siempre pensó que su tiempo como Sucesor de Pedro sería leve, aunque ya han pasado más de nueve años de su elección.

“La rodilla me duele un poco”, ha comentado en la entrevista con las periodistas mexicanas, pero al menos, asegura, puede caminar. No obstante, dice que "si veo que no puedo, o hago daño o soy un estorbo" espero la "ayuda" para tomar la decisión de retirarme, acotó.

Asimismo, ha expresado que una vez llegado el caso de que tuviese que renunciar, le gustaría dedicar sus horas a la confesión de los fieles y la práctica de la caridad y visita a los enfermos en alguna parroquia italiana: "Si sobrevivo tras la renuncia, me gustaría hacer una cosa de este tipo: confesar e ir a ver a los enfermos", dijo.

Biden “debe hablar con su pastor” por su posición a favor del aborto

El Papa Francisco ha condenado el aborto, argumentando que los "datos científicos" comprueban que, "al mes de la concepción, ya está el ADN del feto y alineados los órganos. Hay vida humana. ¿Es justo eliminar una vida humana?", se preguntó.

En cuanto a la posición favorable del presidente de EEUU, Joe Biden, católico, en la protección del derecho al aborto, Francisco señaló que "lo deja" a su "conciencia": "Que hable con su pastor sobre esa incoherencia", hizo hincapié.