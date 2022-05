El Papa Francisco utiliza, por primera vez, silla de ruedas a causa de su dolor de rodilla

El Papa Francisco, ha utilizado este jueves por primera vez, una silla de ruedas para desplazarse. Ha tenido que hacerlo debido al dolor de su rodilla derecha que le impide caminar.

De esta forma, el santo Padre ha tenido que utilizarla para llegar al aula Pablo VI del Vaticano para la XXII Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG).

El mismo Papa Francisco se disculpó este sábado 30 de abril con un grupo de fieles por tener que recibirles sentado debido al problema que sufre en una pierna. "Ahora os impartiré la bendición y rezaremos juntos para que el Señor os bendiga a todos. Y luego os saludaré, pero hay un problema: "Esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha pedido que no camine", dijo con una sonrisa al término de la audiencia con peregrinos de Eslovaquia, en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Además, el Papa añadió que pese a que le gusta andar, "esta vez debo obedecer al médico. Por eso os pediré el sacrificio de subir las escaleras y os saludaré aquí, sentado. Es una humillación pero la ofrezco por vuestro país".

Cancelación de su agenda

Y es que el dolor de rodilla no da tregua y este miércoles volvió a pedir perdón por no poder saludar a los fieles en la audiencia general y afirmó que esperaba que se le pasase pronto. Las imágenes durante la audiencia mostraron al papa argentino poniéndose de pie y caminando con enorme dificultad y con la ayuda de dos personas.

En las últimas semanas ha suspendido su agenda algunos días para someterse a pruebas médicas y este problema le obligó a no poder oficiar algunos ritos durante la pasada Semana Santa. A principios de abril, durante su viaje apostólico a Malta, no pudo bajar las escaleras del avión por primera vez y recurrió a un elevador.