El Papa Francisco suspende su agenda de este viernes para someterse a controles médicos

El Papa Francisco ha anulado todos sus actos de este viernes, 22 de abril, para someterse a controles médicos y no recibirá en audiencia al ministro de Exteriores argentino, Santiago Cafiero, como estaba previsto, tal y como ha informado la Santa Sede. El Pontífice argentino, de 85 años, sufre una lesión en la rodilla derecha (una gonalgia debido a la artrosis) que le impide estar mucho tiempo de pie y dificulta su caminar e incluso obligó a modificar algunos ritos durante la Semana Santa.

Los dolores impidieron al Santo Padre celebrar la ceremonia de la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro el pasado sábado, en la que los católicos esperan la Resurrección de Jesús. Un hecho que, por cierto, no ocurre desde el año 2005 no preside la ceremonia de la Vigilia Pascual. En aquella ocasión fue el Papa Juan Pablo II quien no presidió la ceremonia del Sábado Santo (26 de marzo de 2005) dado que estuvo impedido por su enfermedad que unos días más tarde le llevó a su fallecimiento, el 2 de abril.

El ministro Cafiero tampoco podrá reunirse con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ni con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, por estar ambos de misión en el extranjero.

En Italia, primera parte de una gira que le llevará también a India, el canciller argentino ha participado en la inauguración del pabellón de su país en la Bienal de Arte de Venecia (norte). También se ha reunido en Milán con el gobernador de la región de Lombardía (norte), Attilio Fontana, en búsqueda de oportunidades de negocio para las empresas argentinas que aumenten sus exportaciones.

En este sentido, afirmó en sus redes sociales, acordó "impulsar misiones comerciales para mujeres empresarias, startups y empresas del sector alimenticio".