El Papa Francisco recuerda las "experiencias Covid" de su vida y los meses luchando al borde de la muerte

El diario italiano, “La Repubblica”, anticipa algún pasaje del nuevo libro, “Soñemos juntos”, donde el Santo Padre cuenta, por primera vez, los meses más difíciles de su vida. “Durante meses no supe quién era, si moriría o viviría. Ni siquiera los médicos sabían si lo lograría. Recuerdo que un día le pedí a mi madre, abrazándola, que me dijera si iba a morir” recuerda Papa Francisco.

El Papa Francisco, en el agosto del 1957, sufrió una grave infección pulmonar que obligó a extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho. A sus 21 años, dice el Santo Padre, “tuve mi primera experiencia del límite, del dolor y de la soledad”. El Santo Padre afirma que “sé por experiencia cómo se sienten los pacientes con coronavirus cuando luchan por respirar en un respirador”.

Las enfermeras que le salvaron la vida

El pontífice recuerda en particular a dos enfermeras: “Una era la jefa de enfermeras, una monja dominicana que había sido profesora en Atenas antes de ser enviada a Buenos Aires. Más tarde supe que, después de que el médico se fuera tras el primer examen, les dijo a las enfermeras que duplicaran la dosis del tratamiento que él había prescrito -basado en la penicilina y la estreptomicina- porque su experiencia le decía que me estaba muriendo. La hermana Cornelia Caraglio me salvó la vida. Gracias a su contacto habitual con los enfermos, sabía mejor que el médico lo que los pacientes necesitaban, y tuvo el coraje de usar esa”.

El Santo Padre tiene también palabras para una de las mujeres “que marcó mi vida”: “Sor María Dolores Tortolo, mi maestra de niño, que me había preparado para la Primera Comunión. Vino a verme, me tomó de la mano, me dio un beso y se quedó callada un rato. Entonces me dijo: "Estás imitando a Jesús". No necesitaba añadir nada más. Su presencia, su silencio, me dio un profundo consuelo”.

Las tres "situaciones covid" del Papa Francisco

El Papa manifiesta que “tuve tres "situaciones Covid en mi propia vida: la enfermedad, Alemania y Córdoba”. Su viaje a Alemania lo recuerda como “el Covid del exilio". “Fue un exilio voluntario, porque fui allí a estudiar el idioma y a buscar el material para concluir mi tesis, pero me sentí como un pez fuera del agua” recuerda el Santo Padre.

El tercer Covid fue en Córdoba, “la raíz de este período fue mi forma de mandar, de dar órdenes, primero como provincial y luego como rector. Ciertamente había hecho algo bueno, pero a veces era muy duro” dice el Papa. El pontífice recuerda de esa época en Córdoba que “era una especie de cuarentena, de aislamiento, como nos ha pasado a tantos en los últimos meses, y me hizo bien. Me llevó a madurar ideas: escribí y recé mucho”.

Fueron estos tres momentos los principales “Covids personales” del Santo Padre: “He aprendido que sufres mucho, pero si dejas que te cambie, saldrás mejor. Si en cambio, levantas las barricadas, sales peor”.