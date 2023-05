El Papa Francisco, al recibir a un grupo de peregrinos italianos: "Comunicar la fe es cuestión de belleza"

El Papa Francisco ha recibido este sábado peregrinos italianos de la archidiócesis de Spoleto-Norcia que han llegado a Roma para celebrar el Año Jubilar que están viviendo por el aniversario de la dedicación de la catedral de Santa María Asunta de Spoleto. Al referirse a la belleza de la catedral, el Papa les recordó que “comunicar la fe es ante todo una cuestión de belleza”.

"La belleza no se explica, se muestra – afirmó Francisco - la belleza no se convence, hay que testimoniarla" y por eso, en la Iglesia, "lo que se testimonia es más importante que lo que se predica. Y vuestra catedral, con sus magníficas capillas, alberga historias de vida y de fe, contiene santidad y belleza”.

Copyright Vatican Media

Así sucede en la Iglesia, enfatizó Francisco, donde lo que no aparece a los ojos es más precioso que lo que se ve: “La oración, la caridad hecha en secreto y la fuerza del perdón no aparecen en primera plana; tampoco los sacrificios de los pastores, la vida de tantos "santos de al lado", el testimonio de los padres, de las familias, de los ancianos... Aquí, les deseo que sean descubridores de la belleza, buscadores de los tesoros de la fe; que no se detengan en la superficie de las cosas, sino que vean más allá, apreciando y acogiendo el patrimonio de santidad y de servicio que es la riqueza de la Iglesia”.

“Buscar la belleza es ir al corazón de las cosas. En la Iglesia, ya no es hora de fijarse en aspectos secundarios, externos; es hora de mirar a la comunidad de los orígenes y centrarse en las verdaderas prioridades, que son la oración, la caridad y el anuncio”, ha afirmado el Papa.

Copyright Vatican Media

El Papa animó a los peregrinos a no tener miedo de actualizar las modalidades de la evangelización, de la catequesis, del ministerio del párroco y del servicio de los agentes pastorales, para pasar de una pastoral de conservación, en la que esperan que la gente venga, dijo, a una pastoral misionera, en la que entrenan sus corazones para que se expanda al anuncio, saliendo de la "introversión pastoral": “Cuando el corazón no permanece cerrado y triste, rumiando las cosas que no van bien, sino que se abre, como sucede en un sacerdote que se gasta por su pueblo, en una familia que genera vida, en un joven que opta por no pensar sólo en divertirse sino en jugarse por Dios y por los demás, entonces el Evangelio pasa de forma auténtica, a través de la belleza del testimonio. Recordémoslo siempre: el testimonio de vida comunica la belleza de la fe”.

“Una Iglesia que intercede, que lleva el mundo al Señor sin mundanizarse, es una Iglesia siempre viva, siempre bella. Cuántas veces, recalcó, en cambio, el virus de la queja serpentea también entre nosotros. Los cristianos no pueden dejarse atrapar por los cordones de esta mundanidad cansina y enervante, aseveró, sino que están llamados a redescubrir la belleza que han recibido por gracia y a interceder, es decir, a atraer la belleza sobre los demás”, ha subrayado el Papa.