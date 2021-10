El Papa Francisco recibe este viernes a Joe Biden: expectación en Roma por la llegada del presidente americano

El Papa Francisco abrirá la ronda de visitas oficiales con los jefes de Estado y de Gobierno que participan este fin de semana en las reuniones del G-20 en Roma con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien recibirá en el Vaticano este viernes.

Está previsto además que Francisco se reúna el sábado por la mañana con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien se ha mostrado partidario de entablar una cooperación regional entre los países del Sudeste asiático para ayudar al mundo a poner fin a la pandemia de coronavirus y ha confirmado su posición abierta al diálogo con su vecino Corea del Norte.

Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, ha publicado este jueves, 28 de octubre, un vídeo en su cuenta de Twitter mostrando una Plaza de San Pedro con las principales televisiones de EEUU que ya han tomado posiciones para la retransmisión.



Además, el pontífice también recibirá en el Vaticano al primer ministro indio, Narendra Modi, en lo que será la primera visita al Vaticano del líder nacionalista hindú, que gobierna el país desde 2014.

El último precedente de un encuentro entre un Papa y un primer ministro indio se remonta al año 2000, cuando fue Atal Bihari Vajpayee - también miembro del BJP - quien acudió a una audiencia con Papa San Juan Pablo II. El Papa Francisco también recibió a una delegación oficial india en septiembre de 2016, con motivo de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta: en aquella ocasión quien representó al gobierno de Modi fue la ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj.

Vatican confirms that Pope Francis on Saturday will welcome Indian Prime Minister Narendra Modi.



Modi will be in Rome for the @g20org.



This will be the first time the two meet.



Francis has long expressed his desire to visit India, but no formal invitation has been issued. pic.twitter.com/GPVRmhCBh5