El Papa Francisco, preocupado por la situación en Myanmar: "Ponerse al servicio del bien común"

El Papa Francisco volvió a asomarse a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus. Llevaba ya muchas semanas retransmitiendo la oración desde la Biblioteca por las restricciones sanitarias.

A pesar de ser un día lluvioso en Roma y con una entrada restringida en la plaza de San Pedro para evitar aglomeraciones, los romanos y algunos turistas se han acercado para saludar al Santo Padre. Las ganas de verle eran muchas y se han notado al final del Ángelus cuando la gente ha empezado a gritar su nombre. "Las religiosas españolas, que están siempre aquí, con el sol o con la lluvia", bromeó al final del Ángelus, agradecido por su presencia.

El Papa Francisco ha dedicado algunas palabras a la difícil situación que vive Myanmar durante estas semanas: "En estos días sigo con viva preocupación el desarrollo de la situación en Myanmar, un país que desde mi visita apostólica en 2017, llevo en mi corazón con mucho afecto".

"En este momento tan delicado deseo asegurar mi cercanía, mi oración, mi solidaridad al pueblo de Myanmar. Rezo por todos aquellos que tienen responsabilidad en el país para que se pongan al servicio del bien comúnpromoviendo la estabilidad nacional por una armoniosa convivencia democrática. Oremos por Myanmar" dijo el Santo Padre.

Francisco también ha querido dedicar unas palabras al tema de "los menores migrantes no acompañados, obligados a dejar su país, decenas de niños solos y sin familia, expuestos a muchos peligros".

En particular el Papa ha comentado "la dramática situación en la Ruta Balcánica, pero existen muchas más" "Hagamos de tal manera que estas criaturas frágiles no les haga falta el cuidado y los canales humanitarios preferenciales" ha subrayado el Pontífice.

“Cuidar a los enfermos no es una ‘actividad opcional’ para la Iglesia, no es un accesorio. Forma parte integrante de su misión: llevar la ternura de Dios a la humanidad sufriente. No se puede mirar a nadie desde arriba, si no es para ayudarle a levantarse”.#Papa#Ángeluspic.twitter.com/uAgPr9UIrR