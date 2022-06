El Papa Francisco pide rezar en junio por las familias para que vivan "la santidad en la vida cotidiana"

El Vídeo del Papa para este mes de junio, difundida este jueves por la Red Mundial de Oración del Papa, con la colaboración del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, está dedicado a la familia. “Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que, con gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana”, es lo que pide el Santo Padre en el vídeo.

Una oración para todas las familias en un mes en el cual se celebrará el Encuentro Mundial de las Familias del 22 al 26 de junio en Roma, un evento con el que se cierra un año dedicado a la meditación sobre la familia con motivo del 5º aniversario de Amoris laetitia. En el Vídeo, el Santo Padre explica que la “familia es el lugar donde aprendemos a convivir […] al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, al estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida”.

El #VídeodelPapa de junio está dedicado a la familia:

"No existe la familia perfecta"

“Por supuesto – añade el Papa – no existe la familia perfecta. Siempre hay peros: pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores; hay que aprender de ellos para seguir adelante”. Francisco recuerda además que “Dios está con nosotros: en la familia, en el barrio, en la ciudad donde habitamos, en medio de las dificultades […] él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar: cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí y nos acompaña, nos ayuda, nos corrige”.

En el mes de mayo Francisco dedicó su intención de oración a los jóvenes mientras en julio, el Papa rezará por los ancianos. En la familia, momentos ordinarios se vuelven extraordinarios: “No existen las familias perfectas, nos recuerda Amoris laetitia, y no debemos tener miedo de las dificultades. Todas las familias tienen inquietudes, sufrimientos, pero también gozos y esperanzas” afirma por su parte el Cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

“Las relaciones de amor entre esposos, padres, hijos y abuelos – añade – es lo que les convierte en caminos de santidad, hechos de simples gestos cotidianos, que con poco hacen extraordinarios los momentos ordinarios”.

Encontrar personas diferentes es una riqueza, no una amenaza

A propósito de esta intención, el P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comentó: “Francisco nos recuerda que la familia es el lugar donde aprendemos a convivir con la diferencia, con los más jóvenes y con los más mayores. Encontrar personas diferentes es una riqueza, no una amenaza. En el mundo de hoy parece que la diferencia genera confrontación cuando tendría que abrir caminos nuevos. La familia es el lugar para aprender a amar, a convivir en la diferencia, aprendiendo de los errores, conscientes que el Señor está presente, ayuda y acompaña. Esta experiencia de la presencia de Dios nace de la oración, por eso es importante rezar por esta intención de oración del Papa”.