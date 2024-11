El Papa Francisco muestra su preocupación por la situación en Ucrania: "En guerra, sin calefacción, con un invierno muy fuerte"

El Papa Francisco ha continuado su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo, esta vez, centrado en la alegría y rodeado de jóvenes. Además, durante la Audiencia general del día de hoy ha anunciado que a partir de la semana que viene, del próximo miércoles 4 de diciembre, comenzarán las traducciones de la Audiencia en chino. Un idioma que se suma así a los habituales: francés, inglés, español, alemán, portugués, polaco, italiano y árabe.

Al comenzar su mensaje, el Pontífice ha citado las palabras de San Pablo en su Carta a los Gálatas, en la que el Apóstol describe los frutos del Espíritu como "amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y temperancia" (Gálatas 5,22). Francisco ha explicado que, aunque los carismas son dados por el Espíritu de manera libre y para el bien de la Iglesia, los frutos surgen de una respuesta humana a la gracia, y que se expresan a través de acciones concretas como la caridad, la paciencia y la humildad.

Sobre la alegría, ha recordado las palabras de su propia exhortación apostólica Evangelii gaudium, en la que afirmaba que "la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. (n. 1)". En este sentido, ha señalado que la alegría evangélica, a diferencia de otras formas de alegría humana, "no se desgasta con el tiempo" y, por el contrario, se renueva y se multiplica al ser compartida con los demás”.

El Pontífice también ha mencionado la figura de San Felipe Neri, a quien ha descrito como el "santo de la alegría". Según el Papa, San Felipe irradiaba una alegría profunda y desbordante, nacida de su amor por Dios: “San Felipe Neri sentía un amor tal por Dios que a veces parecía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Su alegría era, en el sentido más pleno, un fruto del Espíritu (...) Fue, en su época, un verdadero evangelizador a través de la alegría”. Ha destacado que esta alegría no sólo se manifestaba en su vida, sino que era contagiosa, especialmente hacia los niños pobres y abandonados.

“Hijos, estén alegres; no quiero escrúpulos ni melancolía; me basta con que no pequen (...) ¡Sean buenos, si pueden!”

SAN FELIPE NERI

Palabras recordadas por el Papa Francisco durante la Audiencia General del 27 de noviembre de 2024