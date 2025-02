El Papa Francisco manda una carta de consuelo a Cintia, madre romana que ha perdido a su hijo de 21 años en un accidente de tráfico

Fue en el pasado mes de noviembre cuando el Papa Francisco, en su vídeo mensual de la Red Mundial de Oración, pedía por todos los padres que habían perdido un hijo. En él, recalcaba que se trataba de un dolor "inexplicable" y pedía en oración para que la fe ayudara a sostener a todos los padres que estuvieran atravesando esta dura realidad.

Ha sido en la revista mensual 'Plaza de San Pedro' dirigida por el padre Enzo Fortunato que explora temas de fe, espiritualidad y vida cotidiana donde el Pontífice ha vuelto a incidir sobre este tema respondiendo esta vez a una carta escrita por Cintia, una madre romana que también ha sufrido la pérdida de su hijo, de 21 años de edad, en un accidente de coche. Al igual que hizo en el vídeo de la Red Mundial de Oración, Francisco ha hecho hincapié en que se trata de un dolor 'tan grande' que no hay siquiera una palabra en el vocabulario para describir este estado.

"No hay mal del que Dios no sepa sacar un bien mayor" San Juan Pablo II (1920-2005)

"No hay ni siquiera palabras para denominar a una madre o a un padre que pierde a un hijo. La mujer que pierde a su marido es viuda. El marido que pierde a su mujer es viudo. El niño que pierde a uno de sus padres es huérfano. Pero para un padre que pierde a un hijo no existe ninguna palabra". Añade, además que "Jesús, que llora con nosotros, sembrará en nuestros corazones todas las respuestas que buscamos y citando a San Juan Pablo II, escribe: "No hay mal del que Dios no sepa sacar un bien mayor". La redacción de esta carta la llevó a cabo el Pontífice días previos a su hospitalización, del que ahora se cumplen 14 días, quien continúa recibiendo ese tratamiento contra la neumonía bilateral que padece.

ACI Prensa El Papa Francisco recibe a padres que han perdido a un hijo en una audiencia privada en el Vaticano

En la carta en cuestión, Cintia apuntaba que desde el 2019, año en el que perdió a su hijo Fabrizio de 21 años, perdió también la fe. Sin embargo, poco a poco, la fue recuperando a través de la oración y ahora, ella y su marido se han convertido en voluntarios de la Cruz Roja, "para ayudar a los que sufren y a los que tienen necesidad de ayuda", además, también han fundado una asociación sin ánimo de lucro llamada "Juntos por Fabrizio APS" con el objetivo de promover una cultura que favorezca y promocione los valores cristianos más importantes y que también ayude a la prevención vial y a la seguridad en la carretera de los más jóvenes, con charlas a través de las escuelas y colegios.

francisco anima a la oración a la virgen maría que "participa y comparte el dolor"

Además, Francisco también ha afirmado en su carta que "No podemos tener todas las respuestas frente al misterio del sufrimiento inocente. Sin embargo, la Virgen María participa y comparte vuestro dolor, el tuyo y el de tu marido, como madre de la humanidad, nuestra madre, la de todos. Una madre vecina, que está en silencio y acompaña a cada corazón roto", finalizaba Francisco.