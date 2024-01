El Papa Francisco lamenta el ataque al Kurdistán: "Pido evitar todo paso que aumente la tensión"

Tras el ataque de Irán sobre Erbil, la capital del Kurdistán iraquí en el que han fallecido cuatro civiles y seis personas han resultado heridas, el Papa Francisco ha querido expresar sus condolencias con las víctimas."Expreso mi cercanía y solidaridad a las víctimas, todas civiles, del ataque con misiles que ha golpeado una zona urbana de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí"

"Las buenas relaciones entre vecinos no se construyen con acciones así"

Además, durante la Audiencia General ante miles de fieles congregados en el Aula Pablo VI del Vaticano, ha hecho un nuevo llamamiento a evitar “cualquier paso” que aumente la tensión en Oriente Medio. El Santo Padre, que viajó a Irak y a Erbil en marzo de 2021, recordó que "las buenas relaciones entre vecinos no se construyen con acciones de este tipo sino con el diálogo y la colaboración".

En la madrugada del 15 de enero, la Guardia Revolucionaria de Irán atacó con misiles balísticos objetivos en territorio de Irak y Siria que consideraba vinculados al grupo terrorista Estado Islámico y a los servicios de inteligencia israelíes.

Nuevo llamamiento por la paz

Asimismo, el Papa Francisco ha recordado que este jueves comenzará la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, cuyo tema de este año es "Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo": "Invito a rezar para que los cristianos alcancen la plena comunión y den un testimonio unánime de amor hacia todos, especialmente hacia los más frágiles".

Por último, el Santo Padre ha pedido no olvidar a los países que sufren la guerra: "No olvidemos Ucrania, no olvidemos Palestina, Israel. No olvidemos a los habitantes de la franja de Gaza que tanto sufren. Recemos por tantas víctimas de la guerra. La guerra siempre destruye, la guerra no siembra amor, siembra odio. La guerra es una verdadera derrota humana. Recemos por las personas que sufren en la guerra".