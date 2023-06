El Papa Francisco confirma que estará en la JMJ de Lisboa: "El médico me dijo que puedo ir"

El Papa Francisco estará en la JMJ de Lisboa. Así lo ha confirmado el propio Santo Padre en un video que ha difundido este jueves para disipar dudas después sobre su estado de salud, después de que el pasado 7 de junio fuese operado de una hernia abdominal, lo que le supuso nueve días de ingreso en el hospital Gemelli de Roma.

"Voy a estar con ustedes", ha expresado el Pontífice argentino, quien recuerda que faltan cuarenta días, “como una Cuaresma”, para la celebración de la JMJ en la capital portuguesa: “Yo estoy preparado, yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir pero el médico me dijo que puedo ir, así que voy a estar con ustedes", ha destacado Francisco, que acompañaba su mensaje de una mochila promocional del evento.

"Adelante los jóvenes y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a las ideas. Pobre gente. Han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro", ha agregado en su mensaje.

Cuando quedan 40 días para la #JMJ de #Lisboa, el #Papa muestra la mochila que tiene preparada:

“Estoy listo para ir”, “Algunos dicen que por salud no voy a acudir, pero el médico me ha dado permiso”

“¡Adelante, nos vemos en Lisboa!”@jmj_es@jmj_pt@prensaCEEpic.twitter.com/RP5irYmeXV — Eva Fernández (@evaenlaradio) June 22, 2023

Asimismo, el obispo de Roma ha agradecido su labor a los voluntarios de la JMJ, que "están posibilitando toda la infraestructura" del evento.

"La Jornada no se puede hacer sin el trabajo de ustedes. Por eso les digo gracias. Gracias por ser semilla, porque ustedes son como la semilla. Van a florecer desde abajo. No se ve pero el fruto va a aparecer. Gracias por dar una mano a esta organización. Gracias por la generosidad y por no dejarse seducir por los cantos de sirena", ha recalcado.

En su agradecimiento ha advertido también que "lo peor" tendrá lugar del 1 al 6 de agosto, "cuando, en plena Jornada, tengan que mantener la estructura del orden, de salud, de alimentación, de limpieza".

Está previsto que el Papa Francisco llegue el día 2 de agosto y permanecerá en Portugal hasta el 6, con una parada el 5 en el Santuario de Fátima.