El Papa Francisco agradece desde el hospital Gemelli las oraciones y el afecto del mundo cristiano y apunta a "la bendición dentro de la fragilidad"

Cuando se cumplen 16 días desde que el Papa Francisco ingresara en el Policlinico Gemelli, en Roma, para tratar la neumonía bilateral que padece, el Pontífice, aunque ha reducido su agenda, continúa trabajando en algunas citas imprescindibles para los cristianos. Como cada domingo, el Papa hace una reflexión sobre el Evangelio, ésta vez según San Lucas, y agradece, a toda la feligresía el cariño y la cercanía que experimenta en estos momentos delicados para su salud.

A pesar de la mejoría que el Pontífice había experimentado en la última semana, fue el pasado viernes cuando recibíamos la noticia desde el Vaticano de que el Papa había sufrido una crisis respiratoria, un broncoespasmo. Sin embargo, fuentes vaticanas confirmaron un día posterior que, desde entonces, no ha vuelto a sufrir más crisis respiratorias y el broncoespasmo no ha afectado a otros órganos del Santo Padre.

Desde todos los rincones del mundo, la oración multitudinaria se hace presente para pedir por la mejoría del Papa Francisco, para que pueda recibir el alta pronto. Esta noche, a las 21.00h, la Santa Sede invita a todos los cristianos a participar en el rezo de un nuevo rosario en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, Roma.

¿Yo cómo miro a las otras personas, que son mis hermanos y hermanas? Papa Francisco, rezo del Ángelus en el primer domingo de marzo

"Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo (Lc 6,39-45) Jesús nos hace reflexionar sobre dos de los cinco sentidos: la vista y el gusto.

Sobre la vista, pide entrenar los ojos para observar bien el mundo y juzgar con caridad al prójimo. Dice así: «Saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano» (v. 42). Solo con esta mirada de cuidado, no de condena, la corrección fraterna puede ser una virtud. ¡Porque si no es fraterna, no es una corrección!

Sobre el gusto, Jesús nos recuerda «cada árbol se conoce por su fruto» (v. 44). Y los frutos que vienen del hombre son por ejemplo sus palabras, que maduran en la boca, de modo que «de lo que rebosa el corazón habla su boca» (v. 45). Los malos frutos son las palabras violentas, falsas, vulgares; los buenos son las palabras justas y honestas que dan sabor a nuestros diálogos.

Y entonces podemos preguntarnos: ¿yo cómo miro a las otras personas, que son mis hermanos y hermanas? ¿Y cómo me siento mirado por ellos? ¿Mis palabras tienen un buen gusto, o están empapadas de amargura y de vanidad?

Hermanas y hermanos, os mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde como sabéis estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quienes doy las gracias por la atención con la que me cuidan. Siento en el corazón la “bendición” que se esconde dentro de la fragilidad, porque precisamente en estos momentos aprendemos aún más a confiar en el Señor; al mismo tiempo, doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir en el cuerpo y en el espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren.

Quisiera daros las gracias por las oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchas partes del mundo: siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como “llevado” y sostenido por todo el Pueblo de Dios. ¡Gracias a todos!

Yo también rezo por vosotros. Y rezo sobre todo por la paz. Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Rezamos por la atormentada Ucrania, por Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kivu.

Nos encomendamos confiados a María, nuestra Madre. Feliz domingo y hasta pronto", finaliza el Pontífice en este rezo del Ángelus celebrado cada domingo en la plaza de San Pedro del que se encuentra ausente desde su ingreso hospitalario el pasado 14 de febrero.