El Papa confía en que las reformas financieras evitarán nuevos escándalos

El Papa Francisco ha indicado que cree que las reformas financieras evitarán futuros escándalos como los que han saltado a los titulares en los últimos años, como el de la compraventa del edificio de Sloane Avenue en Londres que ahora se está analizando en el juicio que celebra el Tribunal vaticano.

Así contestó a una de las preguntas de Phil Pullella de la agencia de noticias Reuters, "¿cree usted que ha habido suficientes cambios para evitar que vuelvan a producirse escándalos similares?". "Yo creo que sí", respondió el Pontífice, enumerando todos los pasos dados: "La creación de la Secretaría para la Economía con gente técnica, que entienda, que no caiga en manos de 'benefactores', o de amigos que luego te hagan resbalar, creo que este nuevo dicasterio, digamos, que tiene toda la financiación en sus manos, es una seguridad en la administración. Porque antes la administración era muy desordenada".

