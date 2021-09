Misas para sordos, bienvenidas con pan y sal o comulgar con cucharas: lo que no se ha visto del viaje del Papa

El Papa Francisco ha culminado su 34º viaje apostólico a Hungría y Eslovaquia que se ha prolongado durante cinco días, en los que el Pontífice ha tenido una agenda cargada de actividades. En el último día de su viaje, Francisco ofició una misa al aire libre para más de 50.000 personas en un santuario nacional en el oeste de Eslovaquia, tradicionalmente popular entre las mujeres en matrimonios difíciles.

Como suele ocurrir en este tipo de giras, las anécdotas se han sucedido en cada uno de los encuentros que diferentes comunidades han mantenido con Francisco durante estos días.

Pese a la gran cobertura que se ha ofrecido del viaje por parte de los medios de comunicación de diferentes países y de España (entre ellas COPE), algunos momentos del viaje no han sido recogidos, y que enumeramos a continuación en Aleluya con la ayuda de ACI Prensa.

1) Uno de ellos fue el recibimiento del Papa en Eslovaquia el pasado 12 de septiembre con repique de campanas en todas las iglesias de la ciudad de Bratislava. El Santo Padre llegó a la capital del país procedente de Hungría, donde clausuró el Congreso Eucarístico Internacional.

2) Los niños también han sido protagonistas en el viaje de Su Santidad. Uno de los momentos más emotivos del viaje apostólico tuvo lugar en el aeropuerto de Bratislava, donde el Santo Padre fue recibido por cientos de fieles. En ese momento, unos niños le entregaron unas flores y también pan y sal, ya que son un símbolo de hospitalidad en el país eslovaco.

3) Pero no solo los niños mostraron su admiración y respeto a Francisco, ya que fue algo recíproco. Prueba de ello fue durante su recorrido hacia la Catedral de San Martín en Bratislava, donde el Papa sorprendió a todos al detener el auto donde viajaba para bajar a saludar a un grupo de madres con sus hijos. El Pontífice se acercó al grupo que se encontraba en el camino con la esperanza de verlo pasar y regaló a los niños unos Rosarios que los pequeños recibieron con emoción.

4) Durante la Santa Comunión en la Divina Liturgia Bizantina de San Juan Crisóstomo que presidió el Papa Francisco, al menos 25.000 cucharas fueron usadas para repartir la Eucaristía. Los cristianos de rito bizantino, entre ellos tanto ortodoxos como Iglesias en plena comunión con Roma, reciben el Cuerpo y la Sangre de Cristo a través de estas cucharas, también llamadas “cochlear” por el término en latín.Tras la consagración, la hostia, que en este rito es de pan con levadura, se parte en pequeños fragmentos que son sumergidos en el cáliz con la Sangre de Cristo. Después son recogidos con las pequeñas cucharas y entregados a cada fiel directamente en la boca. Como una forma de prevenir los contagios de covid-19, se decidió disponer de al menos 25.000 cucharas, una para cada persona que iba a comulgar en la Divina Liturgia.

5) El Papa Francisco presidió la Santa Misa en el Santuario Nacional de Šaštín (Eslovaquia), también conocida como Basílica de los Siete Dolores, donde participaron alrededor de 50.000 fieles. La homilía del Santo Padre pudo ser entendida por todos los asistentes, incluidos aquellos que presentan discapacidad auditiva, gracias a una mujer que tradujo al lenguaje de señas las palabras del Pontífice.

Woman using sign language to communicate the homily of Pope Francis at national shrine of Our Lady of Sorrows, at Šaštin, more that 50 miles from Bratislava, on his last day in Slovakia pic.twitter.com/X9bYNlYrPo