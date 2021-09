Francisco, en la rueda de prensa en el avión de regreso al Vaticano: "El aborto es peor que un homicidio”

El Papa Francisco ya se encuentra en Roma tras su viaje a Eslovaquia y Hungría. Ha pasado por cinco ciudades en las que ha mantenido reuniones como el presidente húngaro Orban, con comunidades como la gitana o personas sin hogar. Tras su llegada a la capital italiana el Santo Padre, pese al cansancio y como ya es tradicional, se ha acercado a dar gracias a la Virgen hasta la Basílica de Santa María la Mayor, y ha dado gracias por este viaje.

Durante el viaje de regreso en el avión, el Pontífice ha ofrecido a los periodistas a bordo una rueda de prensa donde ha abordado una serie de temas, tal y como ha precisado en ‘La Tarde’ la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.

Una de las cuestiones que planteaban a Francisco fue sobre la familia, donde el Sucesor de Pedro ha recordado una vez más que el matrimonio como sacramento es la unión entre un hombre una mujer, por lo que a otro tipo de unión no se le puede llamar matrimonio.

En cualquier caso, Su Santidad se ha mostrado partidario de impulsar leyes civiles que defiendan los derechos de los homosexuales, pese a que nunca pueda ser considerado matrimonio.

"El matrimonio es un sacramento de la Iglesia y no se puede cambiar, pero hay leyes que intentan ayudar a la situación de tanta gente de orientación sexual diferente y esto es importante. Que se les ayude, pero sin imponer cosas a la Iglesia que por su naturaleza no se pueden", aclaró Francisco.

El Papa añadió que, “si una pareja homosexual vive en común, los estados tienen la posibilidad de darles una seguridad civil, pero el matrimonio es el matrimonio. Eso no significa que haya que condenarlos. Son hermanos nuestros y hay que acompañarles, pero el matrimonio como sacramento es claro”, ha remarcado durante la rueda de prensa.





"El aborto es peor que un homicidio"



Ha hecho alusión a la entrevista que concedió a Carlos Herrera en COPE en referencia al aborto. En ‘Herrera en COPE’ planteó dos preguntas: “¿Es justo matar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema?”

Ahora, durante el encuentro en el avión con los periodistas, ha sido muy claro: “Quien hace un aborto mata, asesina. Es peor que un homicidio”, precisaba.

El mensaje de Francisco a los "antivacuna"

Sobre la pandemia y el proceso de vacunación en el que nos encontramos inmersos, el Santo Padre reiteró su posición favorable, y evocaba su época de niño, cuando “nos ponían la vacunas y nadie decía ni mu”.

A juicio de Francisco, los antivacunas se han dejado llevar “por la incertidumbre y por la gran diversidad de vacunas, algunas con fama de ser incluso agua destilada" o, añadió, por las noticias falsas de que inoculaban el virus.

En este punto, el Pontífice ha aclarado que en el Vaticano “estamos todos vacunados menos un pequeño grupo que estamos estudiando cómo ayudarlos".

"Europa no puede ser solo una oficina de gestión"

Sobre el papel de la Unión Europea en el mundo, el Papa ha advertido que se puede convertir “en una oficina de gestión" y pidió que se vuelva "al sueño de los padres fundadores". Una posición coherente con el discurso que ha pronunciado ante las autoridades eslovacas, hablando de la necesidad de una Europa "solidaria" para "volver al ser el centro de la Historia".

"No puede ser sólo una oficina de gestión. Tiene que ir propiamente a la mística, buscar las raíces de Europa y llevarlas para adelante", explicó el Papa, que criticó que "hay algunos intereses quizá no europeos que intentan usar la UE para las colonizaciones ideológicas y eso no va, tiene que ser independiente de sí misma".