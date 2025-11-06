Santos Pedro Poveda, Inocencio de la Inmaculada y mártires españoles del siglo XX

En este mes de los Santos la celebración comenzó en los primitivos tiempos de la Iglesia cuando se honraba a los primeros mártires conocidos y también aquellos que no tenían un nombre que estuviese inscrito. Hoy celebramos a los mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España que están ya en los altares.

Esta fiesta de los santos mártires se celebra desde el año 2010 cada 6 de noviembre. Durante los acontecimientos de la primera mitad del siglo pasado, en la década de los años 30 se fomentan normativas que potencian el laicismo, que posteriormente desencadenará la persecución a los cristianos muriendo muchos de ellos mártires.

Entre ellos, se encuentra San Pedro Poveda, presbítero diocesano y fundador de la Institución Teresiana y San Inocencio de la Inmaculada, religioso pasionista. Ambos encabezan la multitud de santos y beatos, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, que dieron a Cristo el testimonio supremo del amor.

Todos fueron martirizados en odio a la Fe en España, entre el periodo que comprende desde el año 1931 hasta el año 1939, durante la persecución religiosa contra la Iglesia. Un total de 12 de los que celebramos son Santos y el resto -2041- son Beatos, a la espera de ser también canonizados en un periodo no muy lejano.

El honrar también a Santos como Pedro Poveda o Inocencio de la Inmaculada que tienen ya su día propio en el Año Litúrgico es para ofrecer algún nombre de entre todos estos mártires españoles del siglo XX.