Los 10 momentos que nos deja el Papa Francisco tras su viaje histórico a Irak

La visita del Papa a Iraq terminó hoy bajo el lema evangélico "Todos son hermanos". Fue una visita histórica, la primera de un Pontífice en el país del Golfo y en un país de mayoría chiíta, que comenzó el pasado 5 de marzo, una peregrinación largamente deseada para abrazar a un pueblo que ha sufrido tanto pero que también ha desarrollado un gran deseo de redención y de un futuro de paz.

El Santo Padre se despidió de la Nunciatura Apostólica esta mañana, y llegó al aeropuerto internacional de Bagdad sobre las 9.20 horas. El avión llegará a Roma sobre las 12:45 y como es habitual, está prevista la conferencia de prensa, entre el Pontífice y los periodistas que cubrieron el 33º viaje apostólico.

Fueron tres días históricos para Francisco que visitó un país que ha sufrido tanto pero que también ha desarrollado un gran deseo de redención y de un futuro de paz. El Papa dejó imágenes y momentos para la historia que en ‘Aleluya’ os queremos recordar.

1 – El encuentro con el ayatolá Al-Sistani

El Papa Francisco vivía un momento histórico el sábado por la mañana cuando se dirigió hasta Nayaf para encontrarse con el ayatolá Ali Al-Sistani, principal líder religioso chií. Un gesto considerado histórico en las relaciones entre el Vaticano y el islam.

Solamente pudimos ver a Francisco entrar en la modesta casa de Al-Sistani, en uno de los barrios humildes de Nayaf y rodeado de las fuerzas de seguridad.

La importancia de la colaboración y de la amistad entre las comunidades religiosas para que, "cultivando el respeto mutuo y el diálogo, se pueda contribuir al bien de Iraq, de la región y de toda la humanidad", fue uno de los temas destacados de este encuentro.

El encuentro, se podía leer en una nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, duró unos cuarenta y cinco minutos, y fue una oportunidad para que el Papa agradeciera al Gran Ayatolá Al-Sistani porque, “junto con la comunidad chiita, ante la violencia y las grandes dificultades de los últimos años, ha alzado su voz en defensa de los más débiles y perseguidos, afirmando el carácter sagrado de la vida humana y la importancia de la unidad del pueblo iraquí”.

Al despedirse del Gran Ayatolá, el Santo Padre reiteró su oración a Dios, Creador de todo, por un futuro de paz y fraternidad para la querida tierra de Iraq, para Oriente Medio y para el mundo entero.

2 – “Hostilidad y violencia no nacen de un espíritu religioso”, el llamamiento en la llanura de Ur

Durante la mañana del sábado, el Pontífice tuvo un encuentro interreligioso con los líderes de otras confesiones religiosas en Ur de los Caldeos, la casa de Abraham, una de las ciudades más antiguas e importantes habitada entre el 2025 y el 1735 a.C. “Este lugar bendito – dijo el Papa Francisco – nos remite a los orígenes, a las fuentes de la obra de Dios, al nacimiento de nuestras religiones”.

“Aquí – continuó el Papa – donde vivió nuestro padre Abrahán, nos parece que volvemos a casa. Él escuchó aquí la llamada de Dios, desde aquí partió para un viaje que iba a cambiar la historia” y nosotros –dijo – “somos el fruto de esa llamada y de ese viaje”.

El Papa arremetió en Ur contra la "proliferación de armas" y las "turbias maniobras" del dinero al tiempo que pidió a los fieles de todas las religiones "transformar" el odio en "instrumentos de paz".

"Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión", exclamó Francisco en su tercer discurso en el país.

Y ante líderes de varias confesiones señaló: "Nos toca a nosotros exhortar con fuerza a los responsables de las naciones para que la creciente proliferación de armas ceda el paso a la distribución de alimentos para todos. Nos corresponde a nosotros acallar los reproches mutuos para dar voz al grito de los oprimidos y de los descartados del planeta; demasiados carecen de pan, medicinas, educación, derechos y dignidad".

3 – El Papa Francisco en la ciudad destruida de Mosul

Otro de los momentos más emocionantes fue la visita del Papa la ciudad devastada de Mosul, símbolo del horror yihadista, desde donde Francisco clamó para que, màs allá de las creencias religiosas, se pueda vivir en armonía y en paz.

En una plaza donde una vez se alzaban cuatro iglesias cristianas, Francisco rezó por todas la victimas de la guerra: "Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre".

Ante la brutal destrucción causada durante los años en los que el ISIS convirtió Mosul en la capital en Irak de su autoproclamado "califato", Francisco concluyó implorando el perdón de Dios por todo lo que ocurrió, mientras le confiaba "las numerosas víctimas del odio del hombre contra el hombre".

Sólo con la paz y con la reconciliación "esta ciudad y este país se podrán reconstruir, y se logrará sanar los corazones destrozados de dolor", dijo.

Y desde este lugar, que se convirtió en el símbolo del horror del terrorismo, exclamó "que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra".

4 – La visita a la comunidad cristiana de Qaraqosh

Otro momento marcado en el calendario por el Papa Francisco durante su viaje apostólico a Irak era la visita a la comunidad cristiana de Qaraqosh y el momento no defraudó. Escuchó varios testimonios muy emocionantes y rezó con ellos la oración mariana del Ángelus en la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

"Mirándolos, veo la diversidad cultural y religiosa de la gente de Qaraqosh, y esto muestra parte de la belleza que vuestra región ofrece al futuro. Vuestra presencia aquí recuerda que la belleza no es monocromática, sino que resplandece por la variedad y las diferencias", dijo Francisco recordando también, "con mucha tristeza" los otros signos que se perciben en esta ciudad cristiana iraquí.

“Los signos del poder destructivo de la violencia, del odio y de la guerra. Cuántas cosas han sido destruidas. Y cuánto debe ser reconstruido. Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la muerte nunca tienen la última palabra. La última palabra pertenece a Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte”

"No dejen de soñar. No se rindan, no pierdan la esperanza", afirmó Francisco animando a invocar la intercesión de los santos que desde el cielo velan sobre nosotros: «Invoquémoslos y no nos cansemos de pedir su intercesión, incluidos "los santos de la puerta de al lado”, que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios».

Antes de despedirse, el Papa agradeció de corazón a todas las madres y las mujeres de este país, "mujeres valientes que siguen dando vida, a pesar de los abusos y las heridas" y pidió que las mujeres "sean respetadas y defendidas, que se les brinden cuidados y oportunidades".

5 – La Santa Misa en Bagdad

El Papa Francisco concluyó la jornada del sábado con una Santa Misa en la Catedral Caldea de San José en Bagdad. Una Celebración Eucarística que contó con la participación del presidente de la Republica de Irak y que se llevó a cabo según el rito caldeo, y en italiano, caldeo y árabe.

“Querida hermana, querido hermano: Tal vez miras tus manos y te parecen vacías, quizás la desconfianza se insinúa en tu corazón y no te sientes recompensado por la vida. Si te sientes así, no temas; las Bienaventuranzas son para ti, para ti que estás afligido, hambriento y sediento de justicia, perseguido” dijo el Santo Padre

Al concluir su homilía el Santo Padre aseguró a los fieles que el Señor promete a cada uno que su nombre está escrito en su corazón, en el cielo. “Y hoy le doy gracias con ustedes y por ustedes, porque aquí, donde en tiempos remotos surgió la sabiduría, en los tiempos actuales han aparecido muchos testigos, que las crónicas a menudo pasan por alto, y que sin embargo son preciosos a los ojos de Dios; testigos que, viviendo las bienaventuranzas, ayudan a Dios a cumplir sus promesas de paz”

6 – La Santa Misa en Erbil

Otro momento que seguramente Irak no va a olvidar es la Misa que se celebró ayer en el Estadio Franso Hariri en Erbil. Fue el ultimo gran evento del viaje apostólico del Santo Padre que entró en el Estadio con el papamóvil.

“La Iglesia en Irak, con la gracia de Dios, hizo y está haciendo mucho por anunciar esta maravillosa sabiduría de la cruz propagando la misericordia y el perdón de Cristo, especialmente a los más necesitados” dijo el Santo Padre ante los fieles.

El Papa Francisco dijo que, también en medio de una gran pobreza y dificultad, “muchos de ustedes han ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los pobres y a los que sufren”.

“Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre ustedes, a agradecerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio. Hoy, puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel” dijo el Santo Padre.

7 – El encuentro con los sacerdotes en la Catedral donde murieron 48 cristianos

Durante el primer día del viaje el Papa Francisco tuvo la oportunidad de encontrarse con obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas. Lo hizo en la Catedral siro-católica de Nuestra Señora de la Salvación. En esta catedral el 31 de octubre de 2010 tuvo lugar una terrible masacre mientras los cristianos se encontraban en Misa. En el ataque 48 cristianos fueron asesinados y 80 resultaron heridos.

El Papa Francisco empezó su discurso delante de los sacerdotes y religiosos afirmando que “el recuerdo de los que aquí fueron asesinados nos inspire para renovar nuestra confianza en Cristo". El Santo Padre tuvo palabras también para los obispos: “Sean cercanos con los sacerdotes y les vean como a padres preocupados por el bien de sus hijos”.

Francisco se acordó del futuro del país, los jóvenes: “Aquí no hay solamente un inestimable patrimonio arqueológico, sino una riqueza incalculable para el porvenir. Son los jóvenes, hay que cuidarlos alimentando sus sueños. Aunque jóvenes, su paciencia ya ha sido puesta a dura prueba. Recordemos que ellos, junto con los ancianos, son la punta del diamante del país, los mejores frutos del árbol. Depende de nosotros cultivarlos para el bien y regarlos con la esperanza”.

8 – El primer discurso del Santo Padre en Irak ante las autoridades: “Que callen las armas”

Acababa de aterrizar en Irak y el Papa Francisco, ante las autoridades del país, dijo con fuerza: "Que callen las armas, que se evite su proliferación, aquí y en todas partes. Que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local. No más violencia, extremismos, facciones e intolerancia”.

Y añadió diciendo que esperaba "que las naciones no retiren del pueblo iraquí la mano extendida de la amistad y del compromiso constructivo, sino que sigan trabajando con espíritu de responsabilidad común con las autoridades locales, sin imponer intereses políticos e ideológicos".

9 – El testimonio de Doha Sabah Abdallah, la mujer que perdió a su hijo por culpa del ISIS

Durante la visita del Santo Padre con la comunidad cristiana de Qaraqosh en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Antes del discurso del Pontífice, la mujer compartió su testimonio sobre el día previo a que el Estado Islámico (ISIS) tomara el control de la ciudad. El 6 de agosto de 2014, recordó, la ciudad despertó “por el estruendo del bombardeo”.

“Sentí un golpe de mortero y salí de la casa de prisa. Las voces de los niños estaban espantosamente calladas mientras los gritos de los adultos aumentaban. Me informaron de la muerte de mi hijo y de su primo, y de la joven vecina que se estaba preparando para el matrimonio”, subrayó.

La cristiana señaló que “el martirio de estos tres ángeles fue una advertencia clara: si no hubiese sido por ello, la gente de Qaraqosh habría permanecido y habría caído inevitablemente en manos del ISIS. La muerte de los tres salvó la ciudad entera”.

10 – El encuentro con el padre de Aylan, el niño refugiado que murió en un naufragio

Fue una de las ultimas noticias que tuvimos de este viaje histórico del Santo Padre a Irak. El Papa se reunía en Erbil con Abdullah Kurdi, el padre de Aylan, el niño refugiado que murió en un naufragio en las costas turcas en septiembre de 2015 cuando intentaba llegar a Europa con su familia.

En la nota difundida por la Oficina de Prensa, se dio a conocer que “el Papa habló largamente con él y, con la ayuda del intérprete, pudo escuchar el dolor del padre por la pérdida de su familia y expresarle su profunda participación y la del Señor en el sufrimiento del hombre”. Por su parte, el Sr. Abdullah expresó su gratitud al Papa por sus palabras de cercanía hacia su tragedia y a la de todos los emigrantes que buscan la comprensión, la paz y la seguridad abandonando sus propios países incluso poniendo en riesgo sus vidas.