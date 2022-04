Los dos cuadros que Eva Fernández ha entregado al Papa Francisco, y que expresan el drama de la inmigración

El Papa Francisco viaja este sábado a Malta donde permanecerá hasta el domingo con el objetivo de recordar el papel clave de la isla en el drama que los inmigrantes continúan afrontando en el Mediterráneo y revitalizará la fe de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo.

En el avión, el Santo Padre viaja como es habitual con los periodistas que cubren la información vaticana. Entre los profesionales de la información se encuentrala corresponsal de COPE en la Santa Sede y en Italia, Eva Fernández quien, como viene siendo habitual, entregará a Francisco algunos presentes asociados con este Viaje Apostólico a Malta.

En esta ocasión, Eva Fernández le hará entrega de dos cuadros pintados por Daniel y Kibrom, dos inmigrantes que llegaron a Malta procedentes de Libia en maltrechas barcazas de goma, que han plasmado un fragmento de su historia personal al atravesar el Mediterráneo.

Ambos tendrán la oportunidad de compartir su testimonio con el obispo de Roma este domingo, cuando Francisco visitará el centro de residentes migrantes 'Juan XXIII Laboratorio de Paz'.

Ante la imposibilidad de poder cargar con dos cuadros de tamaño considerable en el viaje, la corresponsal de COPE tan solo lleva consigo el cuadro de Daniel, mientras que el de Kibrom se lo ha hecho llegar al Sucesor de Pedro por otras vías.

El cuadro de Daniel que representa la agonía del naufragio

Como hemos comentado, durante el vuelo hacia Malta la corresponsal de COPE en el Vaticano entregará al Santo Padre el cuadro pintado por Daniel. Sin duda, una obra impresionante, ya que refleja la agonía de su naufragio y cómo él, muy a su pesar, no pudo salvar la vida de los dos amigos con los que viajaba.

En inglés, Daniel ha insertado un mensaje para el Papa en la parte inferior del cuadro, que hemos traducido al castellano, en la que su autor muestra el dolor por lo vivido durante el naufragio.

“No estoy seguro de que esta pintura refleje cómo me siento realmente, porque mi corazón todavía sangra. Parte de mi alma se arrancó el día del naufragio. Por más que tendí mis manos, no pude salvar a mis hermanos de la muerte. El único al que hubiera podido arrastrar hasta el bote de goma no quiso que lo salvase cuando se dio cuenta de que yo no podría rescatar a los otros. Su deseo era ganar dinero en Europa para poder ayudar a su madre en Nigeria. Otro de mis hermanos quería convertirse en un futbolista profesional. Otro soñaba con ser artista.

Aquella noche, ante mis ojos, se hundieron en el Mediterráneo. Estoy muy triste, pero prometo que no quiero llorar”, expresa Daniel en una carta que encoge el corazón de quien lo lee.

Kibrom representa sus 72 horas sin agua ni comida

El 14 de marzo de 2020, 117 personas viajaban en un barco huyendo de Libia. Entre ellos se encontraba Kibrom. Su cuadro ya lo tiene en sus manos el Papa Francisco.

Llevaban 72 horas sin agua ni comida y se encontraban muy cerca de la muerte. Vieron a lo lejos un gran barco mercante e hicieron lo posible por acercarse hasta él. Desde el barco les proporcionaron víveres para sobrevivir. Este es el momento de su “camino hacia la luz” que Kibrom ha querido reflejar en su pintura.