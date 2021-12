Así es Eva Fernández, la periodista “incansable” a la que el Papa Francisco alabó: “Disponible las 24 horas”

El Jurado designado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) y constituido en Madrid el 1 de diciembre de 2021 ha otorgado los “Premios ¡Bravo!” que concede anualmente esta Comisión. En esta edición, el galardón en la categoría de Radio ha recaído en la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández.

Una periodista incansable y muy querida por sus compañeros,y que el mismísimo Papa Francisco secundódurante la rueda de prensa que el Pontífice concedió a los medios durante el vuelo de regreso a la Santa Sede tras la gira que llevó al Sucesor de Pedro a Hungría y Eslovaquia el pasado mes de septiembre.

Durante la rueda de prensa, el Santo Padre hizo referencia a diversos asuntos que le planteaban los periodistas que cubrieron el viaje, como la familia, su posición sobre el aborto o las impresiones tras su viaje al corazón de Europa. Pero, haciendo gala de su cercanía y amabilidad, dejó para el final este merecido reconocimiento a Eva Fernández, destacando su disponibilidad e incansable trabajo para informar desde COPE toda la actualidad vaticana y del país de la bota.

"He leído una cosa muy bonita sobre uno de ustedes. Se decía que esta periodista está disponible las 24 horas del día para trabajar y que siempre deja que los demás vayan primero y ella detrás, da la palabra a los demás y ella se calla. Esto lo dice Manuel Beltrán, sobre nuestra Eva Fernández, ¡gracias!", manifestaba el Santo Padre.

?? El Papa @Pontifex_es elogia la profesionalidad de la corresponsal de @COPE en #Roma@evaenlaradio “Está disponible las 24 horas del día para trabajar y siempre deja que los demás vayan primero y ella detrás, da la palabra a los demás y ella se calla” (?? @romereportsesp) ?? pic.twitter.com/BkMjVn8lZQ — ?? Javier Visiers ?? (@JavierVisiers) September 15, 2021





Eva Fernández, corresponsal en Italia desde 2016

Desde julio de 2016, Eva Fernández es corresponsal de COPE en el Vaticano e Italia. Tras 25 años en el medio, tiene una amplia experiencia profesional. El pasado 1 de septiembre, el Papa Francisco concedió la primera entrevista en una radio española. Fue a COPE, y más concretamente en 'Herrera en COPE', dirigido por Carlos Herrera.

Eva Fernández tuvo mucho que ver en que el Pontífice accediera a conceder a COPE la entrevista, tal y como ella misma manifestó: “No ha sido fácil, no fue nada fácil, lo saben los compañeros que han asistido durante estos años…”.

Señalaba Eva Fernández que “era el momento, Carlos, de que tú hicieras esta entrevista. El Papa se había operado, llevaba mucho tiempo sin hablar y después de tanta insistencia, que no hemos sido pesados, yo creo que ha sido una insistencia elegante, Carlos que es lo nuestro”.

Eso sí, la corresponsal matizaba “que nadie se crea aquí que porque COPE sea la casa de los obispos aquí hemos tenido trato privilegiado, en absoluto. Ha sido una entrevista que ha costado. Era el momento oportuno, hace mucho tiempo que el Papa no hablaba y por eso ha sido una entrevista fantástica. No quiero que el amor de madre me pueda pero, probablemente, como decíais, va a ser una entrevista que va a hacer historia y que se recordará siempre en el pontificado del Papa”, concluía Eva.