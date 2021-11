El llamamiento del Papa Francisco a la COP26: "Los jóvenes solo heredarán el planeta que elijamos dejarles"

El Papa Francisco envió un mensaje a la COP26, la cumbre sobre el cambio climático que empezó el pasado 31 de octubre y durará hasta el 12 de noviembre en Glasgow. El Santo Padre alentó a los participantes a tomar las mejores decisiones para hacerle frente, considerando la ayuda que se debe dar a las naciones más pobres y vulnerables.

“Ahora es el momento de actuar, urgentemente, valerosamente y responsablemente”, dijo el Santo Padre en el discurso leído en Glasgow por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. “Los jóvenes, que en años recientes nos han urgido fuertemente a actuar, solo heredarán el planeta que elijamos dejarles, basados en las opciones concretas que hagamos hoy”, dijo el Papa.

“Ahora es momento de las decisiones para que podamos darles razones para la esperanza y la confianza en el futuro”, agregó el Pontífice en el texto dirigido a Alok Sharma, presidente de la COP26.

El Papa dijo que ha de cuidarse especialmente a “los pueblos más vulnerables, con quienes hay una creciente ‘deuda ecológica’ relacionada con los desbalances comerciales con repercusiones ambientales y con el uso desproporcionado de los recursos naturales propios y de otros países”.

“Esto no se puede negar. La ‘deuda ecológica’ suscita de alguna manera el asunto de la deuda externa, el peso que con frecuencia impide el desarrollo de los pueblos”, agregó. Francisco indicó que “el mundo post pandemia puede y tiene que recomenzar desde la consideración de todos estos aspectos, junto con establecer procedimientos cuidadosamente negociados para perdonar la deuda externa, relacionada a una restructuración económica más sustentable y más justa con el objetivo de afrontar la emergencia climática”.

