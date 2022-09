Las familias de los fallecidos del 'Villa de Pitanxo', recibidas por el Papa: "Le hemos pedido que nos ayude"

El Papa Francisco ha recibido este miércoles, 7 de septiembre, a las familias del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo'- hundido en febrero a 450 kilómetros de Terranova (Canadá) con 21 fallecidos y tres supervivientes tras la Audiencia General en el Vaticano.

De ello ha informado, a los periodistas que se encontraban en la Plaza San Pedro, la portavoz de las familias, María José de Pazo, quien ha explicado que se ha atendido la carta que le enviaron al Papa para pedirle su "apoyo" y que "escuchase" sus reivindicaciones.

María José perdió a su padre en el naufragio y ha transmitido al Papa el dolor que sienten por no recibir apoyo institucional para esclarecer lo sucedido: “Al grupo de personas que somos creyentes, desde las familias del 'Pitanxo', para nosotros es importante desde un punto de vista de fe y consuelo […] también el Santo Padre es una figura internacional, así que les agradecemos que visibilice este naufragio, que no es el de Marín, de Galicia o de España, es el naufragio de toda la gente del mar”.

“Este naufragio tiene tal magnitud, tal gravedad, tal oscurantismo, que todos tenemos que colaborar y no cejar hasta que se aclaren todas las causas. Primero por las 21 personas desaparecidas, que se lo merecen y que se sepa por qué están bajo del mar […] tenían toda una vida por delante para compartir con sus amigos, sus familias y ya no están […] pero también, de cara al futuro, tenemos que sacar conclusiones para prevenir que pase otra vez. Independientemente de la vía judicial que se hará cuando toque, todos tenemos que hacer algo para que no se vuelva a repetir el 'Villa de Pitanxo'”.

Sobre el encuentro con el Santo Padre, la portavoz de las familias ha subrayado cómo le han trasladado “lo que le habíamos adelantado por carta, él era conocedor de todo lo que llevamos luchando y le hemos pedido que nos ayude para prevenir que vuelva a ocurrir”.

“Su Santidad, usted es un pescador también, ayúdenos”, le dijo María José de Pazo al Papa. Y Francisco respondió con afecto y sin perder el buen humor. “No soy un pescador, soy un pescado”. A lo que María José de Pazo replicó: “¡Su Santidad, pero qué me está diciendo!” y el Papa añadió: “Si, soy un pescado, porque Jesús me pescó a mí”.



María José ha lamentado el silencio del Gobierno de España sobre lo acontecido con el 'Villa de Pitanxo': “Está sentado, esperando que pase el tiempo, y no ha hecho nada”.

Las familias siguen muy dolidas, “han pasado siete meses y es muy duro porque van pasando cosas en las familias y ves que no las puedes compartir con la persona que te falta. Se nos hace duro la pasividad del Gobierno. Llevamos meses esperando que nos reciba el presidente Sánchez y no nos ha recibido, ni él ni la Ministra de Trabajo. Eso duele, no por nosotros, sino por lo que representamos. Es vergonzoso”.

"A ver si es una señal", ha expresado, ya que esa reunión se celebrará el día ante de que se aborde en Bruselas la petición para que se investigue lo sucedido en el siniestro marítimo.

A los micrófonos de Cope también ha hablado Carolina Alcántara, esposa de Jonathan Calderón, desaparecido y fallecido del barco 'Villa de Pitanxo': “Hemos venido aquí a Roma y doy las gracias porque nos han acogido y escuchado. Espero que pronto se solucione toda esta situación”.