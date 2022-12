Julián Quirós, director de ABC, sobre la salud de Francisco: "Se le ve con mucha cabeza y mucha voluntad"

Este domingo, 18 de diciembre, el diario ABC ofrecerá a sus lectores una amplia entrevista con el Papa Francisco. Con motivo de este encuentro con el Santo Padre, el director de ABC, Julián Quirós, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para avanzar el contenido de la charla y las impresiones que le ha dado el obispo de Roma sobre su estado de salud y motivación para seguir al frente de la Cátedra de Pedro.

Carlos Herrera ha hecho alusión junto al director de ABC a la entrevista que el 1 de septiembre de 2021 Francisco concedió al comunicador. Un momento en el que el Pontífice ya comenzaba a presentar ciertos problemas de movilidad a causa de su rodilla.

Más de un año después, Quirós ha asegurado que se ha encontrado con un Papa que “está mejor, está más delgado, ya no se mueve en silla de ruedas”. El director de la cabecera ha continuado manifestando que, cuando Francisco se sienta, y pese a sus limitaciones de movimiento, “se le ve con mucha cabeza y mucha voluntad. No tiene prisas”.

A lo largo de las dos horas de entrevista con el Papa, son múltiples los asuntos que ha tratado: desde su estado de salud hasta su Pontificado, qué se podría hacer en el futuro, reflexiones sobre las distintas sensibilidades en la Iglesia, los abusos y temas políticos: “Es un Papa que no tiene miedo a hablar de los asuntos políticos, de España, de Cataluña....”, ha aseverado Julián Quirós.

“El Papa no tiene cortapisas. Va a ser una entrevista interesante y en clave de Pontificado, con alguna noticia relevante y no dicha hasta ahora”, ha avanzado el director de ABC.

Carlos Herrera ha mostrado además su interés por ahondar en el estado de salud del Papa. A este respecto, Quirós ha insistido en que “estaba algo más delgado, se movía con el andador y un pequeño bastón. Los problemas de movilidad son evidentes pero son mejores que hace un tiempo. Por eso dice –el Santo Padre- que la rodilla va mejor y, como se gobierna con la cabeza, no hay problema”, ha explicado Quirós.

No obstante, Quirós ha reiterado que una vez que el Papa toma asiento, “su voluntad y su cabeza funcionan a pleno rendimiento. No tiene en sus reflexiones ninguna idea que no sea mantenerse al máximo nivel”, ha precisado.