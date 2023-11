El inesperado toque de humor del Papa Francisco con el Celtic de Glasgow: "Un último consejo"

Esta mañana, antes de la Audiencia General, el Papa Francisco ha recibido en audiencia al equipo del Celtic Football Club de Glasgow que jugó ayer contra la Lazio en la Champions League. Por culpa del resfriado, Francisco no ha podido hablar mucho, aunque ha asegurado que se encuentra “mejor que ayer”.



En el discurso entregado a los jugadores, Francisco ha subrayado que ganar un partido siempre es preferible que perderlo, pero “esto no es lo más importante”: “Lo que más importa es el ejemplo que das, tanto ganando como perdiendo, dentro y fuera del campo”.

EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

La fundación del Celtic en 1887

El Celtic Football Club se fundó en 1887 y el Papa ha recordado que su fundación tenía como propósito “aliviar la pobreza en la ciudad de Glasgow. Fue una iniciativa verdaderamente caritativa, en beneficio de los más pobres de nuestros hermanos y hermanas”. Sin embargo, Francisco ha lamentado que el mundo del fútbol ha cambiado mucho desde entonces: “La huella financiera ha crecido mucho, hasta el punto de que a veces se corre el riesgo de que el fútbol solo interese a los intereses económicos”.

El Santo Padre ha pedido a los jugadores del Celtic de Glasgow “ser buenos modelos de conducta, especialmente para los jóvenes. El alto nivel que estáis llamados a alcanzar no se refiere únicamente a vuestras habilidades deportivas o a los requisitos clásicos necesarios para sobresalir, sino que también tiene que ver con vuestra integridad personal”.

Vatican Media

El toque de humor del Papa Francisco

Tras pedirle de rezar por él, uno de los sacerdotes ha leído un pequeño discurso del Papa donde le pedía a los jugadores no perder nunca el valor del “amateurismo”: “Si ganamos o no ganamos, no importa. Todo el mundo lucha por ganar, pero la victoria no es el objetivo, eso puede ser la derrota: la victoria pasa por jugar juntos, por jugar como un equipo. Mantener el amateurismo. Eso es lo más hermoso del deporte. Gracias por esta visita”.

Por último, Francisco ha bromeado sobre una “especialidad muy importante” en tierras escocesas, una “leche” especial: “Me ha llamado la atención que tenéis en vuestra tierra una especialidad muy importante, una "leche" especial... ¡Un poco, vale!”.