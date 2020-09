La inesperada fotografía que está regalando el Papa Francisco a aquellas personas que le visitan

El Papa Francisco es sin duda una de las figuras más queridas en todo el planeta, por la cercanía que siempre ha transmitido. Un aspecto del Santo Padre que se ha visto reforzada en las últimas semanas, tras varios meses sin poder recibir a los fieles en la Audiencia General de los miércoles, como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

Por ello, en el Patio de San Dámaso las emociones están a flor de piel entre el Pontífice y los fieles que acuden a él para ser bendecidos. En las últimas horas, a través de la corresponsal de Roma en COPE, Eva Fernández, hemos podido conocer que Francisco está regalando a las personas que le visitan la fotografía de una anciana rumana que sostiene a su nieto en brazos, justo en el momento en el que el Papa pasaba junto a ella en el ‘papamóvil’ durante su viaje a Rumanía.

