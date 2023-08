Francisco pide a los periodistas ayudarle a contar el Sínodo "dejando la lógica de los eslóganes"

El Papa Francisco ha recibido este sábado el Premio "Es Periodismo" y, a la delegación que le ha entragado el galardón, el Santo Padre le ha confesado que "incluso antes de ser obispo de Roma, solía rechazar la oferta de premios. No recibía ninguno, no quería, Y he seguido haciéndolo incluso como Papa. Hay, sin embargo, una razón que me ha impulsado a aceptar el vuestro".

La razón, según Francisco, es "la urgencia de una comunicación constructiva, que favorezca la cultura del encuentro y no de la confrontación; la cultura de la paz y no de la guerra; la cultura de la apertura al otro y no del prejuicio". A los "ilustres exponentes del periodismo italiano", Francisco les ha confiado una esperanza y les ha pedido ayuda por algo muy concreto.

Foto Copyright Vatican Media

En primer lugar, el Papa les ha transmitido la esperanza de volver a cultivar, cada vez más, "el principio de la realidad": "La realidad de los hechos [...] para no correr el riesgo de que la sociedad de la información se convierta en la sociedad de la desinformación". "La desinformación es uno de los pecados del periodismo [...] hay cuatro pecados: la desinformación, cuando el periodismo no informa o informa mal, la calumnia, la difamación y el cuarto es la "coprofilia", es decir, el amor al escándalo", ha dicho Francisco durante su discurso.

Francisco ha lamentado que la cultura digital "corre el riesgo de convertir la comunicación en eslóganes. No, la comunicación es siempre de ida y vuelta. Digo, escucho y respondo, pero siempre dialogando. No es un eslogan [...] por favor, no cedamos a la lógica de la oposición, no nos dejemos influir por el lenguaje del odio".

Foto Vatican Media

"Mi esperanza es que se dé espacio a las voces de la paz, a quienes se comprometen a poner fin a éste como a tantos otros conflictos, a quienes no se rinden a la lógica "cainista" de la guerra sino que siguen creyendo, a pesar de todo, en la lógica de la paz, en la lógica del diálogo, en la lógica de la diplomacia", ha subrayado Francisco.

Y, en segundo lguar, la petición de ayuda. El Santo Padre ha recordado como toda la Iglesia "se ha puesto en camino para redescubrir juntos la Palabra. Caminar juntos. Cuestionar juntos. Asumir juntos el discernimiento comunitario, que para nosotros es oración, como hicieron los primeros Apóstoles: esto es la sinodalidad, que quisiéramos convertir en hábito cotidiano en todas sus expresiones".

Dentro de poco más de un mes, obispos y laicos de todo el mundo se reunirán en Roma para un Sínodo sobre la sinodalidad y Francisco ha admitido que quizás hablar de esto "puede parecer algo abstruso, autorreferencial, excesivamente técnico y de poco interés para el gran público": "Es algo verdaderemente importante para la Iglesia [...] por favor, acostumbrémonos a escucharnos, a hablar".

"Estamos intentando aprender una nueva forma de vivir las relaciones, escuchándonos unos a otros para oír y seguir la voz del Espíritu. Hemos abierto nuestras puertas, hemos ofrecido a todos la oportunidad de participar, hemos tenido en cuenta las necesidades y sugerencias de todos. Queremos contribuir juntos a construir la Iglesia en la que todos se sientan en casa, en la que nadie quede excluido. Esa palabra del Evangelio que es tan importante: todos. Todos, todos: no hay católicos de primera, de segunda o de tercera, no. Todos juntos. Todos. Es la invitación del Señor", ha afirmado el Papa, volviendo a incidir sobre la palabra "todos" como había hecho durante la JMJ.

#Papa Francesco: “Per questo oso chiedere aiuto a voi, in questo, maestri di #giornalismo: aiutatemi a raccontare questo processo per ciò che realmente è, uscendo dalla logica degli slogan e di racconti preconfezionati" #Sinodo — Vatican News (@vaticannews_it) August 26, 2023

Y Francisco ha pedido ayuda a los "maestros del periodismo" para "contar el Sínodo como lo que realmente es, dejando atrás la lógica de los eslóganes".