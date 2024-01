Francisco pide a los comunicadores pensar "siempre en los rostros de las personas más pobres"

El Papa Francisco ha advertido este jueves de que muchos conflictos hoy en día "se alimentan de noticias falsas" y por eso es importante sostener "el desarme del lenguaje" y una "comunicación respetuosa", durante la audiencia a una delegación de la Sociedad de Publicistas Católicos de Alemania en el 75 aniversario de su fundación.

"¡Cuántos conflictos hoy, en lugar de extinguirse por el diálogo, se alimentan de noticias falsas o de declaraciones incendiarias que pasan por los medios de comunicación!", ha dicho el pontífice en el discurso preparado y entregado a los participantes en el encuentro.

Por eso "es aún más importante que vosotros, fuertes de vuestras raíces cristianas y de la fe vivida diariamente, 'desmilitarizados' en el corazón por el Evangelio, sostengáis el desarme del lenguaje", ha pedido Francisco, para quien "es fundamental favorecer tonos de paz y comprensión, construir puentes, estar disponibles a la escucha, ejercer una comunicación respetuosa con el otro y sus razones".

