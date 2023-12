Francisco mejora de la bronquitis pero cede la lectura de la catequesis: "Todavía me canso hablando"

El Papa Francisco ha asegurado que se siente mejor de la reciente bronquitis que ha tenido. No obstante, ha optado por no leer la catequesis preparada para la audiencia general porque aún se cansa cuando tiene que hablar mucho: "Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos. También hoy he pedido ayuda a monseñor Ciampanelli (uno de sus ayudantes) para leer porque todavía me cuesta. Estoy mucho mejor, pero me canso hablando demasiado", dijo al inicio de la audiencia celebrada en el aula Pablo VI.

Pese a ceder la lectura de la catequesis, al final de la audiencia general el Santo Padre ha tomado el micrófono para pedir no olvidarnos de rezar por los que sufren "el drama de la guerra", en particular por el pueblo de Ucrania, Israel y Palestina: "La guerra es siempre una derrota. Ninguno gana, todos pierden. Sólo ganan los fabricantes de armas”, ha proclamado Francisco.

Francisco rezará el viernes por la Inmaculada en la Plaza España de Roma

Esta mejoría en el estado de salud del Pontífice le va a permitir trasladarse este viernes, 8 de diciembre, a la céntrica Plaza España de Roma para rendir tributo a la Inmaculada Concepción, después de la reciente "inflamación pulmonar" que le obligó a suspender algunos compromisos y de la que se está curando con antibiótico.

La gripe le ha obligado a suspender algunos actos y el viaje a la cumbre climática de Dubái, así como a celebrar sus audiencias en su residencia papal, la Casa Santa Marta, al igual que el rezo del ángelus dominical, y no en el Palacio Apostólico.