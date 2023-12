El Vaticano informa que la salud del Papa mejora, no tiene fiebre y continúa con la terapia adecuada

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha informado este sábado que el estado de salud del Papa Francisco “está mejorando”: “El Papa no tiene fiebre y continúa con la terapia adecuada”.

Evidentemente, las precauciones continúan y para asegurar que no recaiga, mañana, primer domingo de Adviento, rezará el Ángelus desde su residencia Santa Marta. Será retransmitido como siempre en directo y también en las pantallas de la Plaza De San Pedro.

Desde hace una semana, Francisco sufre una inflamación pulmonar que le ha obligado a modificar ampliamente su agenda, especialmente su viaje a la COP28, en el que el cardenal Pietro Parolin ha pronunciado hoy el discurso previsto en su nombre en Dubai.

La razón por la que el médico no le ha dejado viajar a la COP28

El Papa Francisco pronunció el pasado jueves, durante la audiencia a los participantes en el Seminario sobre 'Ética en la Gestión Sanitaria', unas palabras que fueron un verdadero boletín médico. El Santo Padre explicó perfectamente su estado de salud y la razón por la cual el médico no le dejó ir a Dubai: “La razón es hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado Y esto en esta situación bronquial [no es conveniente]”.



Francisco agradeció “que no fue una pulmonía: “Es una bronquitis muy aguda, infecciosa. Ya no tengo fiebre, pero todavía siguen los antibióticos y esas cosas. Gracias por todo esto. Gracias por la visita que me complace tanto”.